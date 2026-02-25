Kraj anonimnim pozivima: BiH uvodi obaveznu registraciju prepaid SIM kartica

Savjet ministara BiH, na prijedlog ministra komunikacija i saobraćaja Edina Forte, usvojilo je danas Zakon o dopunama Zakona o komunikacijama, kojim se uvodi obaveza registracije korisnika mobilnih telekomunikacionih usluga sa plaćanjem unaprijed (prepaid korisnici).

Izvor: Shutterstock

Cilj izmjena je zatvaranje pravne praznine koja je do sada omogućavala korištenje prepaid SIM kartica bez registracije, što je otežavalo ili onemogućavalo efikasno vođenje istraga.

Sigurnosne i pravosudne institucije su se suočavale sa ozbiljnim ograničenjima u utvrđivanju identiteta osoba koje koriste telekomunikacijske usluge za izvršenje krivičnih djela, budući da formalni pretplatnički odnos nije postojao.

„Ovo je mjera koja jača sigurnost građana, a ne zadire u njihovu privatnost. Ne uvodimo nadzor sadržaja komunikacija, nego obavezu identifikacije korisnika, kao što je to već slučaj kod postpaid ugovora“, izjavio je ministar Forto, dodavši da se nada da će Zakon u što kraćem roku proći parlamentarnu proceduru.

Zakon predviđa jasne rokove za primjenu: Regulatorna agencija za komunikacije BiH ima rok od šest mjeseci da donese podzakonski akt kojim će se detaljno urediti procedura registracije, dok operateri imaju rok od 18 mjeseci da registruju sve postojeće prepaid korisnike. Tek po isteku tog roka operater je dužan obustaviti pružanje usluge korisnicima koji nisu registrovani.

Usvajanjem ovih dopuna, Bosna i Hercegovina jača kapacitete institucija za efikasnije vođenje istraga, istovremeno čuvajući pravo građana na privatnost.