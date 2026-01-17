logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novac stoji, dogovora nema: Imenovanje koordinatora blokiralo 60 miliona evra za BiH

Novac stoji, dogovora nema: Imenovanje koordinatora blokiralo 60 miliona evra za BiH

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
0

Bosna i Hercegovina je krajem prethodne godine i zvanično ostvarila pravo na prvu isplatu novca iz Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, ali ta sredstva, zbog političkih problema, i dalje nisu stigla u našu zemlju.

BiH još nije dobila prvih 120 miliona iz Plana rasta Izvor: Srna

BiH je krajem septembra prethodne godine konačno poslala usaglašenu Reformsku agendu, koju je nekoliko mjeseci poslije toga prihvatila Evropska komisija.

Dok je većina novca vezana za reformske procese, BiH je trebala dobiti tranšu od 60 miliona evra. Ta sredstva, ipak, još nisu došla u budžet BiH, a jedini razlog za to je politička borba na državnom nivou.

Kako je rečeno za Klix.ba, BiH treba potpisati i ratifikovati nekoliko sporazuma kojim bi mogli ostvariti pravo na ova sredstva. Radi se o ugovorima o instrumentu i zajmu, a prije tih ugovora potrebno je imenovati koordinatora za Plan rasta.

Ovo imenovanje treba predložiti i usvojiti Savjet ministara BiH, a u ovom tijelu trenutno sjede, suštinski, tri bloka s različitim mišljenjima o ovoj temi.

SNSD, odnosno ministri Staša Košarac i Srđan Amidžić, insistiraju da taj koordinator bude Amidžić, pozivajući se na navodnu "praksu drugih zemalja".

Ministri iz Trojke (Elmedin Konaković, Edin Forto, Zukan Helez) odbijaju da prihvate Amidžića kao koordinatora, uz argument da to nije praksa, već svaka zemlja drugačije imenuje ovu osobu.

HDZ, kao "treća strana", zasad nema jasno izražen stav, mada se očekuje da će oni, kao partneri SNSD-a, podržati da to bude Amidžić.

Iako je Amidžić predstavljen kao glavni kandidat, niti jednom nije imenovanje koordinatora postavljeno kao tačka dnevnog reda na Savjetu ministara, upravo jer bi prijedlog njegovog imena suštinski urušio cijeli proces.

Dakle, zbog ovog političkog sukoba, BiH i dalje nema pristup novcu koji pripada našoj zemlji na osnovu onoga što je propisano Planom rasta.

U kontekstu ovog sukoba važno je napomenuti da za ostalih 850 miliona evra BiH treba provesti jasne i konkretne reforme i to u već određenom periodu.

Svaka reforma nosi određenu količinu novca i mora biti provedena u postavljenom roku, koji može biti produžen maksimalno godinu dana.

Imajući u vidu da vlast trenutno ne može doći do dogovora o koordinatoru za novac koji je već dodijeljen BiH, teško je očekivati i da će ostatak sredstava, ili veći dio njih, doći do naše zemlje.

BiH bi tako, umjesto punog iznosa koji je već umanjen za 10 posto zbog ranijih opstrukcija, na kraju iz Plana rasta mogla povući minimalna ili čak nikakva sredstva.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

plan rasta BiH EU Savjet ministara

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ