Novac stoji, dogovora nema: Imenovanje koordinatora blokiralo 60 miliona evra za BiH

Bosna i Hercegovina je krajem prethodne godine i zvanično ostvarila pravo na prvu isplatu novca iz Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, ali ta sredstva, zbog političkih problema, i dalje nisu stigla u našu zemlju.

Izvor: Srna

BiH je krajem septembra prethodne godine konačno poslala usaglašenu Reformsku agendu, koju je nekoliko mjeseci poslije toga prihvatila Evropska komisija.

Dok je većina novca vezana za reformske procese, BiH je trebala dobiti tranšu od 60 miliona evra. Ta sredstva, ipak, još nisu došla u budžet BiH, a jedini razlog za to je politička borba na državnom nivou.

Kako je rečeno za Klix.ba, BiH treba potpisati i ratifikovati nekoliko sporazuma kojim bi mogli ostvariti pravo na ova sredstva. Radi se o ugovorima o instrumentu i zajmu, a prije tih ugovora potrebno je imenovati koordinatora za Plan rasta.

Ovo imenovanje treba predložiti i usvojiti Savjet ministara BiH, a u ovom tijelu trenutno sjede, suštinski, tri bloka s različitim mišljenjima o ovoj temi.

SNSD, odnosno ministri Staša Košarac i Srđan Amidžić, insistiraju da taj koordinator bude Amidžić, pozivajući se na navodnu "praksu drugih zemalja".

Ministri iz Trojke (Elmedin Konaković, Edin Forto, Zukan Helez) odbijaju da prihvate Amidžića kao koordinatora, uz argument da to nije praksa, već svaka zemlja drugačije imenuje ovu osobu.

HDZ, kao "treća strana", zasad nema jasno izražen stav, mada se očekuje da će oni, kao partneri SNSD-a, podržati da to bude Amidžić.

Iako je Amidžić predstavljen kao glavni kandidat, niti jednom nije imenovanje koordinatora postavljeno kao tačka dnevnog reda na Savjetu ministara, upravo jer bi prijedlog njegovog imena suštinski urušio cijeli proces.

Dakle, zbog ovog političkog sukoba, BiH i dalje nema pristup novcu koji pripada našoj zemlji na osnovu onoga što je propisano Planom rasta.

U kontekstu ovog sukoba važno je napomenuti da za ostalih 850 miliona evra BiH treba provesti jasne i konkretne reforme i to u već određenom periodu.

Svaka reforma nosi određenu količinu novca i mora biti provedena u postavljenom roku, koji može biti produžen maksimalno godinu dana.

Imajući u vidu da vlast trenutno ne može doći do dogovora o koordinatoru za novac koji je već dodijeljen BiH, teško je očekivati i da će ostatak sredstava, ili veći dio njih, doći do naše zemlje.

BiH bi tako, umjesto punog iznosa koji je već umanjen za 10 posto zbog ranijih opstrukcija, na kraju iz Plana rasta mogla povući minimalna ili čak nikakva sredstva.

(Mondo)