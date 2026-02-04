Advokat o bombi bačenoj na kuću Zdravka Čolića: "Estrada je povezana sa kriminalnim miljeom, vrte se velike pare"

Advokat Radiša Roskić dao svoje viđenje o drami koja se juče odvijala na Dedinju, kada je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba
Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba. U bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta. Uviđaj na licu mjesta obavili su policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a za počiniocima se i dalje traga.
Radiša Roskić, advokat, i Teodora Borozan, urednica na Kurir televiziji, govorili su u emisiji "Puls Srbije" o ovoj temi.
"Vjerujem da da se desilo nekom drugom, odmah bi krenule priče "eto, ko zna sa kakvim ljudima se petlja". Svašta nešto bi se nagađalo, ali pošto je u pitanju Zdravko Čolić, njega vole sve generacije, znamo da živi miran i porodičan život", kaže Borozan i dodaje:
"Sve nas je šokirala ova informacija. Što se tiče uzroka, ima dosta spekulacija i ne možemo ništa sa sigurnošću sada da tvrdimo. Dosta priča dopire do medija i same javnosti. Mi u ovom momentu ne znamo ko je podmetnuo bombu, zbog čega i ko je trebao da bude meta".
"Na estradi se vrti veliki novac"
Roksić kaže da svaka istraga ima par osnovnih postulata, a jedan od najvažnijih je da se u preuzimanju istražnih radnji primijeni metod eliminacije, što poredi sa "uspostavljanjem dijagnoze" u medicinskoj nauci:
"U ovom trenutku se ništa ne izuzima, sve su prepostavke i sve se moraju potvrđivati ili odbacivati na osnovu proverenih činjenica. Iz razloga što je ta ličnost voljena, obožavana i cenjena. Moramo biti krajnje oprezni", kaže Roksić i dodaje:
- Dvojica maskiranih momaka u najjatraktivnijem dijelu Beograda koji je pokriven kamerama su se usudili da bace ofanzivnu bombu koje je opasno raprskavajuće sredstvo podobno da u istom momentu liši života više ljudi. Na sreću se to ovako završilo. Estrada je mjesto gde se vrti ogroman novac i svakako da time i privlači ljude koji žive noću.
Kriminalni milje
Borozan kaže da je estrada nerijetko povezana sa kriminalnim miljeom, te da su i neki primjeri bačenih bombi bili zbog udruživanja klanova i ljudi iz javnog života:
"Prije nepunih mjesec dana su Acu Lukasa pokušali da ubiju, a i dalje ne znamo čija je meta bio".
Luksuzna vila Zdravka Čolića
Čola živi u mirnom dijelu naselja sa suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom, Zvezdanom i mlađom ćerkom Larom. Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje je veliko dvorište, dvije kapije i visoke mjere bezbjednosti, koju on nikad nije isticao u javnosti.
