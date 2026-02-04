Advokat Radiša Roskić dao svoje viđenje o drami koja se juče odvijala na Dedinju, kada je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba

Izvor: MONDO/Uroš Matejić/Antonio Ahel / ATA Images

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba. U bombaškom napadu niko nije stradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta. Uviđaj na licu mjesta obavili su policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a za počiniocima se i dalje traga.

Radiša Roskić, advokat, i Teodora Borozan, urednica na Kurir televiziji, govorili su u emisiji "Puls Srbije" o ovoj temi.

"Vjerujem da da se desilo nekom drugom, odmah bi krenule priče "eto, ko zna sa kakvim ljudima se petlja". Svašta nešto bi se nagađalo, ali pošto je u pitanju Zdravko Čolić, njega vole sve generacije, znamo da živi miran i porodičan život", kaže Borozan i dodaje:

"Sve nas je šokirala ova informacija. Što se tiče uzroka, ima dosta spekulacija i ne možemo ništa sa sigurnošću sada da tvrdimo. Dosta priča dopire do medija i same javnosti. Mi u ovom momentu ne znamo ko je podmetnuo bombu, zbog čega i ko je trebao da bude meta".

Vidi opis Advokat o bombi bačenoj na kuću Zdravka Čolića: "Estrada je povezana sa kriminalnim miljeom, vrte se velike pare" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 10 / 10



"Na estradi se vrti veliki novac"

Roksić kaže da svaka istraga ima par osnovnih postulata, a jedan od najvažnijih je da se u preuzimanju istražnih radnji primijeni metod eliminacije, što poredi sa "uspostavljanjem dijagnoze" u medicinskoj nauci:

"U ovom trenutku se ništa ne izuzima, sve su prepostavke i sve se moraju potvrđivati ili odbacivati na osnovu proverenih činjenica. Iz razloga što je ta ličnost voljena, obožavana i cenjena. Moramo biti krajnje oprezni", kaže Roksić i dodaje:

- Dvojica maskiranih momaka u najjatraktivnijem dijelu Beograda koji je pokriven kamerama su se usudili da bace ofanzivnu bombu koje je opasno raprskavajuće sredstvo podobno da u istom momentu liši života više ljudi. Na sreću se to ovako završilo. Estrada je mjesto gde se vrti ogroman novac i svakako da time i privlači ljude koji žive noću.

Kriminalni milje

Borozan kaže da je estrada nerijetko povezana sa kriminalnim miljeom, te da su i neki primjeri bačenih bombi bili zbog udruživanja klanova i ljudi iz javnog života:

"Prije nepunih mjesec dana su Acu Lukasa pokušali da ubiju, a i dalje ne znamo čija je meta bio".

Pogledajte snimak iz emisije:

Pogledajte 01:18 OGLASIO SE ADVOKT POVODOM BOMBE BAČENE NA VILU ZDRAVKA ČOLIĆA: "Povezani sa kriminalnim miljeom, vrti se ogroman novac?" Kamere usnimile nepoznate muškarce Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Luksuzna vila Zdravka Čolića

Čola živi u mirnom dijelu naselja sa suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom, Zvezdanom i mlađom ćerkom Larom. Čolina vila je okružena zelenilom, ispred koje je veliko dvorište, dvije kapije i visoke mjere bezbjednosti, koju on nikad nije isticao u javnosti.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:22 Bačena bomba na vilu Zdravka Čolića Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(Kurir, MONDO)