Tužilaštvo zatražilo pritvor za napadača na Acu Lukasa

Muškarcu koji se tereti da je namjerno više puta udario automobil Ace Lukasa predložen pritvor

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu predložilo je pritvor muškarcu N.M. koji se tereti da je vozilom na magistralnom putu Ljubogošta-Podromanija više puta udario u "rendž rover" u kojem su bili vozač J.J. i pjevač Aleksandar Vuksanović, poznat kao Aca Lukas.

Pritvor je predložen jer postoji opasnost da će N.M. boravkom na slobodi uticati na svjedoke, te uništiti, sakriti, izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, objavilo je tužilaštvo.

On se sumnjiči da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, tako što je u nedjelju, 11. januara, od 1.00 do 1.50 časova na području Pala i Sokoca, na dionici magistralnog puta Donja Ljubogošta - Podromanija, u dužini od oko 25 kilometara, opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za život lica A.V. i J.J. i imovine većeg obima.

Upravljajući "pasatom" u vlasništvu jednog pravnog lica, N.M. je krećući se u kontinuitetu iza "rendž rovera", u više navrata prednjim čeonim dijelom svog vozila udarao u zadnji dio vozila u kojem su se nalazili J.J. i Lukas, pokušavajući da njihovo vozilo u krivinama izgura sa kolovoza, a na pravcima da ga zarotira.

Pritvor je predložen Osnovnom sudu na Sokocu.