logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pokušali su da me ubiju": Aca Lukas se hitno oglasio nakon nastupa na Jahorini

"Pokušali su da me ubiju": Aca Lukas se hitno oglasio nakon nastupa na Jahorini

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Aca Lukas objasnio je šta se dogodilo nakon nastupa u Bosni i Hercegovini.

Aca Lukas o nastupu na Jahorini Izvor: ATA / A. AHEL

Aca Lukas oglasio se na Instagramu tvrdeći da je sinoć, nakon nastupa na Jahorini, bio žrtva pokušaja ubistva. 

"Poslije nastupa na Jahorini noćas, pokušali su da ubiju mene i mog vozača, jedva smo izvukli žive glave. Pokušali su da nas ubiju", napisao je Lukas.

Pogledajte fotografije Ace Lukasa:

Podsjetimo, prije manje od dva mjeseca fotografija Nasera Orića i Ace Lukasa koja je osvanula na društvenim mrežama izazvala je lavinu komentara i brojne reakcije. Zbog ove situacije, Lukasu je zabranjeno da nastupa na Jahorini:

"Olimpijski centar 'Jahorina"' obavještava javnost da će koncert izvođača Ace Lukasa, planiran za 12. decembar 2025. godine u oviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom. Razlog za otkazivanje je fotografija na kojoj se najavljeni izvođač nalazi u društvu Nasera Orića, a koja je izazvala zabrinutost i uznemirenost javnosti u Republici Srpskoj. O novom izvođaču koji če nastupiti umjesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obaveštena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening-a biti realizovani prema planu."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aca Lukas Jahorina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA