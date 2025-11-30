logo
Nakon fotografije sa Naserom Orićem oglasio se i Šerif Konjević: "Pjevam svima koji vole da me slušaju"

Nakon fotografije sa Naserom Orićem oglasio se i Šerif Konjević: "Pjevam svima koji vole da me slušaju"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Šerif Konjević i Aca Lukas fotografisani su u društvu Nasera Orića, što je izazvalo burne reakcije u javnosti.

Šerif Konjević o fotografiji sa Naserom Orićem Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Aca Lukas našao se na jednoj privatnoj proslavi na kojoj je pjevao Šerif Konjević, a Lukas je sjedio do bivšeg komandanta jedinica Armije Bosne i Hercegovine - Nasera Orića.

Ovo je izazvalo burne reakcije u javnosti, budući da je Orić bio prvostepeno osuđen za ratne zločine nad Srbima i drugim nebošnjacima, ali mu je kasnije u apelacionom postupku presuda ukinuta.

Izvor: Instagram/naser.oric.67/Printscreen

Ovim povodom najprije se oglasio Šerif Konjević:

"Ne znam šta bih vam odgovorio. Vi znate i Nasera Orića i Acu Lukasa i mene. Ja ne poznajem toliko likove kada nekome pjevam, odkud ja znam. To nije bilo u Sandžaku, to je bilo vjerovatno na nekom drugom mjestu. Nasera poznajem lično, zašto ne? Znate da ja puno ne razmišljam kome pjevam, ko god voli da me sluša ja mu pjevam. Svim dobronamjernim ljudima. Ja sam imao fokus na Acu, njega poštujem i cijenim. To je bila privatna žurka, rođendan mom prijatelju. Pojma nemam kome sam pjevao i kome ću pjevati. Nikome ne piše na čelu ko je i šta je i za koga radi", rekao je on za Blic.

Potom se oglasio i sam Lukas: "Za stolom su se smjenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvijek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom", kazao je on za Kurir.

(Kurir / MONDO)   

Tagovi

Naser Orić Aca Lukas

