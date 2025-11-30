Nakon objave fotografije s Orićem, Dodik poručio: "Aca Lukas izgubio kredibilitet za nastupe u Srpskoj"

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je pjevač Aca Lukas duboko povrijedio sve u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem zbog čega je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dodik je na Iksu istakao da su zločini koje su Naser Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca bili monstruozni i zato je Lukas fotografišući se s njim duboko povrijedio potomke žrtava i srpski narod.

— Милорад Додик (@MiloradDodik)November 30, 2025

"Poslije ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini", zaključio je Dodik.

Aca Lukas je trebao otvoriti zimsku sezonu na Jahorini 12. decembra, a ulaznice su u prodaji od 21. novembra.

Podsjećamo, na društvenim mrežama objavljena je fotografija na kojoj su, između ostalih, zločinac Naser Orić i pjevač Aca Lukas, koji je nakon brojnih osuda rekao kako se te večeri slikao sa velikim brojem ljudi, te se ne sjeća svakog pojedinačno.

"Za stolom su se smenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvijek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom", poručio je pjevač.

