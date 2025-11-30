Aca Lukas i Naser Orić uslikani na večeri: "Ne poznajem gospodina, slikao sam se sa stotinama fanova te noći"

Društvenim mrežama se širi fotografija na kojoj je pjevač Aca Lukas za stolom sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom Armije RBiH u Srebrenici. Na večeri, nasmijani, pozirali su u društvu Šerifa Konjevića i još jedne oosbe.

Izvor: Instagram/naser.oric.67/Printscreen

Fotografiju je na svom Instagram profilu objavio Naser Orić. Očekivano, uslijedile su broje reakcije.

Saša Mirković, producent poznatog pjevača, ističe da Lukas nikada nije pravio razlike među ljudima i da rado izlazi u susret svakome ko poželi fotografiju.

"Lukas se slika sa svim svojim fanovima, bez obzira na boju kože, naciju ili vjeru. Nikome ne piše na čelu kako se zove, a on predmetnog gospodina i ne poznaje. Politikom se ne bavi. Poznato je da svima izlazi u susret kada je fotografisanje u pitanju. Inače, ovaj čovjek je prišao da pozdravi Šerifa Konjevića na zabavi na kojoj su zajedno pjevali Šerif i Lukas", izjavio je Mirković za beogradske medije.

Lukas je potvrdio da se te večeri fotografisao sa velikim brojem ljudi i da se ne sjeća svakoga pojedinačno.

"Za stolom su se smenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvijek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom", poručio je pjevač.

Orić je u Haškom tribunalu bio optužen za zločine počinjene na području Srebrenice i okolnih sela od decembra 1992. do marta 1993. godine. Prvostepeno je osuđen na dvije godine zatvora 2006. godine, ali je Apelaciono vijeće 2008. godine oslobodilo Orića nalazeći da prvostepeno veće nije imalo sve neophodne dokaze da Orić bude osuđen po komandnoj odgovornosti.

Krajem 2018. godine Sud BiH oslobodio je Nasera Orića optužbi za zločin protiv ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti na području Bratunca i Srebrenice.