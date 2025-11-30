Naći će mu zamjenu: Otkazan koncert Ace Lukasa na Jahorini

Olimpijski centar "Jahorina" obavijestio je javnost da će koncert Ace Lukasa, planiran za 12. decembar u okviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom.

Izvor: OC Jahorina

Iz Olimpijskog centra su pojasnili da je razlog za otkazivanje koncerta fotografija na kojoj se Aca Lukas nalazi u društvu Nasera Orića, koja je izazvala zabrinutost i uznemirenje javnosti u Republici Srpskoj.

"O novom izvođaču koji će nastupiti umjesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obavještena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening događaja biti realizovani prema planu", navedeno je u saopštenju.

Na spornu fotografiju ranije danas je reagovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik koji je rekao da Lukas višđe nema kredibilitet za nastupe u Srpskoj.

Podsjećamo, na društvenim mrežama objavljena je fotografija na kojoj su, između ostalih, zločinac Naser Orić i pjevač Aca Lukas, koji je nakon brojnih osuda rekao kako se te večeri slikao sa velikim brojem ljudi, te se ne sjeća svakog pojedinačno.

"Za stolom su se smenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvijek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom", poručio je pjevač.

(Srna/Mondo)