logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Naći će mu zamjenu: Otkazan koncert Ace Lukasa na Jahorini

Naći će mu zamjenu: Otkazan koncert Ace Lukasa na Jahorini

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Olimpijski centar "Jahorina" obavijestio je javnost da će koncert Ace Lukasa, planiran za 12. decembar u okviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamjenom.

Otkazan koncert Ace Lukasa na Jahorini Izvor: OC Jahorina

Iz Olimpijskog centra su pojasnili da je razlog za otkazivanje koncerta fotografija na kojoj se Aca Lukas nalazi u društvu Nasera Orića, koja je izazvala zabrinutost i uznemirenje javnosti u Republici Srpskoj.

"O novom izvođaču koji će nastupiti umjesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obavještena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening događaja biti realizovani prema planu", navedeno je u saopštenju. 

Na spornu fotografiju ranije danas je reagovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik koji je rekao da Lukas višđe nema kredibilitet za nastupe u Srpskoj.

Podsjećamo, na društvenim mrežama objavljena je fotografija na kojoj su, između ostalih, zločinac Naser Orić i pjevač Aca Lukas, koji je nakon brojnih osuda rekao kako se te večeri slikao sa velikim brojem ljudi, te se ne sjeća svakog pojedinačno.

"Za stolom su se smenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvijek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom", poručio je pjevač.

(Srna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jahorina Aca Lukas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA