"Kriv sam, da sam znao ne bih sjeo": Novo oglašavanje Ace Lukasa poslije slikanja s Naserom Orićem

Novo oglašavanje Lukasa o slici na kojoj je pored Nasera Orića

Fotografija Ace Lukasa iz kafane, na kojoj se vidi kako sedi u društvu Nasera Orića, bivšeg komandanta jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Srebrenice tokom rata, izazvala je pravu buru širom regiona, a tim povodom se sada ponovo oglasio folker, te uputio izvinjenje svima koje je povrijedio.

Lukas se najprije obratio političaru Miloradu Dodiku, koji je istakao da pjevač više nema kredibilitet da nastupa u RS, a nastup u Jahorini mu je takođe otkazan.

"Ako sam kriv što sam sjeo za sto, jesam, i izvinjavam se svakome ako sam povrijedio bilo čije osećanje i nacionalno i lično. Krivica je u tome što nisam pitao sa kim sjedim, tu mi je bio jedan prijatelj kog znam od ranije. I vjerovatno ne bi sjeo, zapravo sigurno ne bi sjeo da sam znao", rekao je Lukas i osvrnuo se na izjavu Milorada Dodika da je izgubio kredibilitet u Republici Srpskoj.

"A da li je to razlog da neko zbog toga priča da sam ja izgubio kredibilitet da nastupam u Republici Srpskoj, kod naroda u Republici Srpskoj pored svega što sam učinio za te ljude, mislim na Milorada Dodika, da li je razlog da se kaže da sam ja izgubio kredibilitet. Pa nisam baš siguran, a isto tako nisam ni siguran da li je tom dotičnom gospodinu Dodiku baš pametno da uopšte upotrebljava reč kredibilitet i da podseća ljude na svoj kredibilitet",rekao je Aca Lukas.

