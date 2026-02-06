Uhapšen i treći osumnjičeni za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića

U efikasnoj akciji Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, večeras je uhapšen Perica S., treći osumnjičeni za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Kako se saznaje, u efikasnoj akciju Uprave kriminalističke policije, Policijske uprave za grad Beograd, po naredbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu večeras je uhapšen Perica S., treći osumnjičeni za bombaški napad na kuću Zdravka Čolica.

Podsjetimo, prethodnih dana već su uhapšeni Senad M. (32) i Marko A. Kako se sumnja, Senad i Perica su bili direktni izvršioci, dok im je Marko nabavljao eksplozivne naprave, ne samo za napad na kuću Zdravka Čolića, već i za napad 20. novembra 2025. godine na Paliluli.

Kako je navelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, Senad M. i Peric S. su 20. novembra 2025. godine neovlašćeno nosili ručnu bombu, pa su koristeći rent-a-kar vozilo marke "Tojota", došli do porodične kuće oštećenog R. K. na opštini Palilula i oko 02:30 časova aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće.

Bomba je eksplodirala na prostoru između kuća koje pripadaju porodici oštećenog i još jednoj porodici, a osumnjičeni su se trčećim korakom vratii do vozila.

Takođe, oni su 3. februara 2026. godine neovlašćeno nosili jednu ručnu bombu, pa su koristeći taksi vozilo, a potom trotinet došli do porodične kuće oštećenog Z. Č. na Savskom vencu, gdje je oko 04:52 časova osumnjičeni za kojim se traga aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće, dok je Senad M. pazio da neko ne naiđe i snimao mobilnim telefonom.

Ručna bomba je eksplodirala nakon čega su se osumnjičeni tronitetom udaljili sa lica mjesta.

(Kurir/Mondo)