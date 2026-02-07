Bombaški napad na kuću Zdravka Čolića isplaniran do detalja

Najšokantniji detalji dolaze iz istrage napada koji se dogodio 3. februara 2026. godine na Savskom vencu.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Sva trojica osumnjičenih za bombaške napade na Dedinju na kuću pjevača Zdravka Čolića i Paliluli sada su u rukama policije. Najnoviji detalji istrage otkrivaju filmski scenario: koristili su električne trotinete za bekstvo, a eksplozije dokumentovali mobilnim telefonima.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslovaIvica Dačić izjavio je da su pripadnici beogradske policije i UKP-a, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili i treću osobu osumnjičenu za bacanje ručnih bombi na porodične kuće u Beogradu.

Uhapšeni P. S. (28) sumnjiči se da je sa S. M. (32) i M. A. (koji su ranije privedeni) učestvovao u napadima koji su uznemirili prestonicu, uključujući i aktiviranje eksplozivne naprave u dvorištu kuće poznatog pjevača Zdravka Čolića.

Taksi, trotinet i snimak mobilnim

Najšokantniji detalji dolaze iz istrage napada koji se dogodio 3. februara 2026. godine na Savskom vencu. Prema navodima istrage, grupa je imala precizno podijeljene uloge:

Dolazak: Do Dedinja su prvo stigli taksi vozilom, a zatim su koristili električni trotinet kako bi neprimjetno prišli meti.

Napad: Oko 04:52 časa, osumnjičeni za kojim se tragalo (sada uhapšeni P. S.) aktivirao je i bacio bombu u dvorište Čolićeve kuće.

Snimanje: Dok je trajao napad, S. M. je pazio da niko ne naiđe i sve vrijeme snimao događaj mobilnim telefonom.

Bjekstvo: Odmah nakon detonacije, napadači su se trotinetom udaljili sa lica mjesta.

Bomba na Paliluli i uloga pomagača

P. S. se takođe sumnjiči da je učestvovao i u napadu od 20. novembra 2025. godine na Paliluli. Tada su osumnjičeni koristili rent-a-car vozilo marke "Tojota" kako bi došli do kuće oštećenog R. K. i oko 02:30 časova bacili bombu koja je eksplodirala između dva stambena objekta.

Kao ključni logističar označen je M. A. On se tereti da im je "stavio na raspolaganje“ minsko-eksplozivna sredstva čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno.

Branili se ćutanjem, određen pritvor do 30 dana

Prilikom saslušanja u Višem javnom tužilaštvu, osumnjičeni nisu bili raspoloženi za saradnju. S.M. je iskoristio zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je Marko A. kratko negirao krivicu i odbio da odgovara na pitanja javnog tužioca.

Uhapšenom P. S. je, rješenjem sudije Višeg suda u Beogradu, određen pritvor u trajanju do 30 dana. On se tereti za krivična dela: Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti. Ovim hapšenjem policija je u potpunosti rasvijetlila dva incidenta koja su bila u žiži javnosti.

(Telegraf/ Mondo)