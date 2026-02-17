Snijeg i vjetar oborili dalekovode: Elektrodistribucija Pale sanira kvarove u pet opština

Snijeg i jak vjetar juče su bez napajanja ostavile trafostanice sa određenim brojem potrošača na Sokocu i Palama, kao i u Rogatici, Istočnom Starom Gradu i Kalinoviku.

Zadovoljavajuća je isporuka električne energije na području u nadležnosti "Elektrodistribucije" Pale, koja pokriva 13 opština Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije, ali su bez napajanja trafostanice sa određenim brojem potrošača na Sokocu i Palama, kao i u Rogatici, Istočnom Starom Gradu i Kalinoviku, izjavio je izvršni direktor upravljanja mrežom ovog preduzeća Lazar Gluhović.

Gluhović je naveo da i dio Istočnog Sarajeva, naselje Petrovići ima problem sa napajanjem električnom energijom, te da je razlog nepristupačan put.

On objašnjava da su bez napajanja uglavnom krajnji dijelovi pojedinih dalekovoda sa određenih trafostanica od 10/0,4 kilovolta.

"Na Sokocu imamo 17 trafostanica i 325 potrošača, a na Palama osam trafostanica sa 139 potrošača. U Rogatici je pet trafostanice i 69 potrošača. U opštini Istočni Stari Grad je 10 trafostanica i 127 potrošača, te u Kalinoviku devet trafostanica i 95 potrošača", naveo je Gluhović.

On je dodao da su ekipe lokalizovale sve kvarove i da su u toku intenzivne aktivnosti kako bi se što prije uspostavilo uredno elektrosnabdijevanje svih potrošača.

Prema njegovim riječima, sa obilnim snijegom koji je padao juče i danas, praćenih jakim udarima vjetra, evidentiran je povećan broj prolaznih kvarova i prekida u isporuci električne energije na dugim srednjenaponskim 10-kilovoltnim vodovima.

"Tu se kvarovi odnose na vodove koji prolaze kroz ruralna područja i na obroncima planina, a prouzrokovani su padanjem polomljenog šumskog rastinja na vodove. Na pojedinim dionicama ovih vodova radnici preduzeća se, usljed neprohodnosti lokalnih puteva, suočavaju sa problemom nemogućnosti prilaza vozilima lokaciji kvara, čime se dodatno otežava pravovremeno otklanjanje uzročnika kvarova na vodu", ukazao je Gluhović.

On ističe da radnici "Elektrodistribucije" Pale lokalizuju ove kvarove na sklopnim aparatima, prekidačima i rastavljačima, nakon čega pristupaju otklanjanju kvara i uspostavljanju urednog napajanja.

Gluhović je istakao da ekipe ovog preduzeća stoje na raspolaganju i čine sve kako bi svi korisnici imali uredno elektrosnabdijevanje.

