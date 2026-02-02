Ovo su najveći potrošači struje tokom zime: Energetski stručnjak otkrio koji je najefikasniji način grijanja

Grijalice i TA peći predstavljaju najveće potrošače električne energije tokom zime.

Među najvažnijim pitanjima koja muče građane tokom hladnih dana su: koliko troše klima-uređaji, grijalice, TA peći i koje energetski efikasne alternative mogu smanjiti ove troškove.

Energetski stručnjak Jovan Vujasinović, ističe ključne informacije o potrošnji i efikasnim rješenjima za zimske mjesece. U domaćinstvima, grijalice i TA peći predstavljaju najveće potrošače električne energije tokom zime.

Vujasinović objašnjava da su ovo uređaji sa vrlo niskim stepenom energetske efikasnosti. Klasifikovani su kao uređaji koji troše mnogo energije u odnosu na količinu toplote koju pružaju.

Grijalice, koje se često koriste kao brzi način grijanja malih prostorija, troše značajnu količinu struje, a u istoj kategoriji su i TA peći, koje ipak imaju prednost u odnosu na grijalice jer troše energiju noću u jeftinijoj tarifi. Na drugoj strani, klima-uređaji predstavljaju efikasniju alternativu, posebno one sa inverterima.

Klima sa inverterom je u suštini toplotna pumpa vazduh. Takve toplotne pumpe su već efikasne, ali su još bolji izbor toplotne pumpe vazduh–voda i voda–voda. Prema riječima Jovana Vujasinovića, toplotne pumpe su najefikasniji sistemi za grijanje i mogu značajno smanjiti potrošnju energije, uz obezbjeđivanje optimalnih uslova za grijanje.

Međutim, najefikasniji način za smanjenje računa za struju i postizanje energetske efikasnosti jeste ugradnja solarnih panela.Vujasinović naglašava da su solarni paneli ključni za dugoročne uštede. Kada domaćinstva proizvode sopstvenu električnu energiju, oni se stavljaju u poziciju da drastično smanje svoje mjesečne račune za struju – čak do 70%.

Jedan od ključnih faktora u promovisanju energetske efikasnosti je postojanje subvencija za unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava. Ovo uključuje subvencionisanje ugradnje toplotnih pumpi, solarnih panela, kao i zamjene stolarije i izolacija objekata, što sve doprinosi smanjenju potrošnje energije i povećanju komfora u domovima.

Kroz ovakve subvencije, građani mogu da postignu značajne uštede, a u isto vrijeme da poboljšaju energetsku efikasnost svojih domova. Vujasinović takođe ističe da je energetska nezavisnost jedan od glavnih razloga zašto bi domaćinstva trebalo da investiraju u toplotne pumpe i solarne panele.

Naime, uz pomoć ovih sistema, domaćinstva ne zavise u tolikoj mjeri od spoljnih faktora, kao što je to slučaj sa gasom, ugljem i sl.

Sa solarnim panelima, domaćinstva proizvode sopstvenu energiju, što smanjuje troškove za struju, dok toplotne pumpe omogućavaju maksimalnu efikasnost grijanja uz minimalnu potrošnju energije.

S obzirom na sve ove informacije, jasno je da je ušteda energije tokom zimskih mjeseci moguće postići prelaskom na energetski efikasnije sisteme. Grijalice i TA peći, iako česti u domaćinstvima, predstavljaju značajan izvor potrošnje, dok klima-uređaji mogu biti efikasniji, ali nisu ni blizu toplotnih pumpi i solarnih panela.

Prelazak na ove tehnologije omogućava domaćinstvima ne samo smanjenje računa za struju, već i veću energetsku nezavisnost, čime se postiže dugoročna održivost.

Za građane koji žele da smanje troškove za električnu energiju, ali i da unaprijede energetsku efikasnost svog doma, toplotne pumpe i solarni paneli su sigurno najbolji izbor.

