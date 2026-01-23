20 savjeta za štednju struje: Ako promijenite ovu naviku, uštedjećete i do 60 odsto energije

Kako bi se smanjila potrošnja električne energije, a samim tim i troškovi za račune postoje određeni koraci kojih se treba pridržavati. U nastavku pročitajte 20 savjeta za štednju električne energije.

Izvor: Screenshot

"Kako uštedjeti struju" i "Kako smanjiti račune za struju", pitanja su koja je barem jednom postavio svaki potrošač, naročito tokom zime.

Kako bi se smanjila potrošnja električne energije, a samim tim i troškovi za račune postoje određeni koraci koje bi trebalo preduzeti u domaćinstvu.

U nastavku donosimo 20 savjeta za uštedu struje:

Isključiti nepotrebna svjetla. Koristiti prirodno osvjetljenje, uvijek kada je to moguće Isključiti iz struje uređaje koji se ne koriste Koristiti energetski efikasne sijalice Smanjiti potrošnju i korišćenje uređaja koji troše dosta energije Važno je biti racionalan prilikom hlađenja i grijanja prostorija Koristiti stepenice umjesto lifta Štampati samo potrebna dokumenta u neophodnom broju kopija Prilikom kupovine električnih uređaja za domaćinstvo treba obratiti pažnju na energetske oznake. Po mogućstvu, treba kupovati uređaje sa najvećom klasom energetske efikasnosti, navodi se na sajtu Elektromreže Srbije. Koristiti bojler samo kada je topla voda potrebna, termostat podesiti na temperaturu zagrijavanja do 60°C Postavititi frižidera na 4°C a zamrzivač na -18°C Ne pokrivati grijne elemente i uređaje namještajem ili odjećom jer na taj način emituju manje toplote. Koristiti mašinu za pranje sudova i veša tek kada je puna Izbjegavati sušenje veša u sušilicama, već veš sušiti na vazduhu; Treba koristiti program na nižim temperaturama pranja jer se tako može uštedjeti značajna količina energije. Kuvati u poklopljenoj posudi jer se tako štedi do 20% energije Koristiti posude koje su veličinom srazmjerne grijnoj površini Kada voda proključa, jačinu grijanja posude treba smanjiti na najnižu moguću temperaturu pri kojoj će voda da nastavi da ključa.Na ovaj način može se uštedjeti i do 60% energije Najekonomičnije kuvanje obavlja se u ekspres loncu, kojim se vrijeme kuvanja i utrošena električna energija smanjuju za dva do tri puta; Isključivanjem rerne 10 minuta prije kraja pečenja može se uštedjeti do 20% energije Prilikom korišćenja rerne, poželjno je što manje je otvarati jer se pri svakom otvaranju vrata rerne izgubi 20% toplote

Takođe, investiranje u poboljšanje energetske efikasnosti u smislu zamjene energetski efikasnim prozorima, poboljšanje izolacije, poboljšanje energetske efikasnosti sistema grijanja i hlađenja je vrlo korisno i može biti isplativo.

