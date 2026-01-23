logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

20 savjeta za štednju struje: Ako promijenite ovu naviku, uštedjećete i do 60 odsto energije

20 savjeta za štednju struje: Ako promijenite ovu naviku, uštedjećete i do 60 odsto energije

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Kako bi se smanjila potrošnja električne energije, a samim tim i troškovi za račune postoje određeni koraci kojih se treba pridržavati. U nastavku pročitajte 20 savjeta za štednju električne energije.

Savjeti za uštedu struje Izvor: Screenshot

"Kako uštedjeti struju" i "Kako smanjiti račune za struju", pitanja su koja je barem jednom postavio svaki potrošač, naročito tokom zime.

Kako bi se smanjila potrošnja električne energije, a samim tim i troškovi za račune postoje određeni koraci koje bi trebalo preduzeti u domaćinstvu.

U nastavku donosimo 20 savjeta za uštedu struje:

  1. Isključiti nepotrebna svjetla. Koristiti prirodno osvjetljenje, uvijek kada je to moguće
  2. Isključiti iz struje uređaje koji se ne koriste
  3. Koristiti energetski efikasne sijalice
  4. Smanjiti potrošnju i korišćenje uređaja koji troše dosta energije
  5. Važno je biti racionalan prilikom hlađenja i grijanja prostorija
  6. Koristiti stepenice umjesto lifta
  7. Štampati samo potrebna dokumenta u neophodnom broju kopija
  8. Prilikom kupovine električnih uređaja za domaćinstvo treba obratiti pažnju na energetske oznake. Po mogućstvu, treba kupovati uređaje sa najvećom klasom energetske efikasnosti, navodi se na sajtu Elektromreže Srbije.
  9. Koristiti bojler samo kada je topla voda potrebna, termostat podesiti na temperaturu zagrijavanja do 60°C
  10. Postavititi frižidera na 4°C a zamrzivač na -18°C
  11. Ne pokrivati grijne elemente i uređaje namještajem ili odjećom jer na taj način emituju manje toplote.
  12. Koristiti mašinu za pranje sudova i veša tek kada je puna
  13. Izbjegavati sušenje veša u sušilicama, već veš sušiti na vazduhu;
  14. Treba koristiti program na nižim temperaturama pranja jer se tako može uštedjeti značajna količina energije.
  15. Kuvati u poklopljenoj posudi jer se tako štedi do 20% energije
  16. Koristiti posude koje su veličinom srazmjerne grijnoj površini
  17. Kada voda proključa, jačinu grijanja posude treba smanjiti na najnižu moguću temperaturu pri kojoj će voda da nastavi da ključa.Na ovaj način može se uštedjeti i do 60% energije
  18. Najekonomičnije kuvanje obavlja se u ekspres loncu, kojim se vrijeme kuvanja i utrošena električna energija smanjuju za dva do tri puta;
  19. Isključivanjem rerne 10 minuta prije kraja pečenja može se uštedjeti do 20% energije
  20. Prilikom korišćenja rerne, poželjno je što manje je otvarati jer se pri svakom otvaranju vrata rerne izgubi 20% toplote 

Takođe, investiranje u poboljšanje energetske efikasnosti u smislu zamjene energetski efikasnim prozorima, poboljšanje izolacije, poboljšanje energetske efikasnosti sistema grijanja i hlađenja je vrlo korisno i može biti isplativo.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

struja ušteda štednja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA