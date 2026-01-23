20 savjeta za štednju struje: Ako promijenite ovu naviku, uštedjećete i do 60 odsto energije

Kako bi se smanjila potrošnja električne energije, a samim tim i troškovi za račune postoje određeni koraci kojih se treba pridržavati. U nastavku pročitajte 20 savjeta za štednju električne energije.
"Kako uštedjeti struju" i "Kako smanjiti račune za struju", pitanja su koja je barem jednom postavio svaki potrošač, naročito tokom zime.
Kako bi se smanjila potrošnja električne energije, a samim tim i troškovi za račune postoje određeni koraci koje bi trebalo preduzeti u domaćinstvu.
U nastavku donosimo 20 savjeta za uštedu struje:
- Isključiti nepotrebna svjetla. Koristiti prirodno osvjetljenje, uvijek kada je to moguće
- Isključiti iz struje uređaje koji se ne koriste
- Koristiti energetski efikasne sijalice
- Smanjiti potrošnju i korišćenje uređaja koji troše dosta energije
- Važno je biti racionalan prilikom hlađenja i grijanja prostorija
- Koristiti stepenice umjesto lifta
- Štampati samo potrebna dokumenta u neophodnom broju kopija
- Prilikom kupovine električnih uređaja za domaćinstvo treba obratiti pažnju na energetske oznake. Po mogućstvu, treba kupovati uređaje sa najvećom klasom energetske efikasnosti, navodi se na sajtu Elektromreže Srbije.
- Koristiti bojler samo kada je topla voda potrebna, termostat podesiti na temperaturu zagrijavanja do 60°C
- Postavititi frižidera na 4°C a zamrzivač na -18°C
- Ne pokrivati grijne elemente i uređaje namještajem ili odjećom jer na taj način emituju manje toplote.
- Koristiti mašinu za pranje sudova i veša tek kada je puna
- Izbjegavati sušenje veša u sušilicama, već veš sušiti na vazduhu;
- Treba koristiti program na nižim temperaturama pranja jer se tako može uštedjeti značajna količina energije.
- Kuvati u poklopljenoj posudi jer se tako štedi do 20% energije
- Koristiti posude koje su veličinom srazmjerne grijnoj površini
- Kada voda proključa, jačinu grijanja posude treba smanjiti na najnižu moguću temperaturu pri kojoj će voda da nastavi da ključa.Na ovaj način može se uštedjeti i do 60% energije
- Najekonomičnije kuvanje obavlja se u ekspres loncu, kojim se vrijeme kuvanja i utrošena električna energija smanjuju za dva do tri puta;
- Isključivanjem rerne 10 minuta prije kraja pečenja može se uštedjeti do 20% energije
- Prilikom korišćenja rerne, poželjno je što manje je otvarati jer se pri svakom otvaranju vrata rerne izgubi 20% toplote
Takođe, investiranje u poboljšanje energetske efikasnosti u smislu zamjene energetski efikasnim prozorima, poboljšanje izolacije, poboljšanje energetske efikasnosti sistema grijanja i hlađenja je vrlo korisno i može biti isplativo.
