Čim zađe sunce uradite ovo: Jednostavan trik donijeće vam manji račun za grijanje

Kada temperatura napolju počinje naglo da opada, jednim trikom možete da uštedite na grijanju.

Izvor: shutterstock.com/Zvone

Predstojeća zima i rast troškova električne energije podstiču nas da tražimo načine za uštedu. Stručnjaci savjetuju jednostavne, ali efikasne metode koje mogu da pomognu da računi za grijanje budu manji.

Kako ističe Alan Rid, stručnjak za stolariju iz kompanije Art Windows and Doors, zatvaranje roletni ili zavesa u određeno doba dana može značajno da smanji gubitak toplote u domu.

"Zatvaranjem roletne stvarate dodatni sloj izolacije koji zadržava toplotu stvorenu tokom dana. To je najisplativiji način da se uštedi energija, bez potrebe da se snižava temperatura na termostatu", objašnjava Rid.

Stručnjaci preporučuju da roletne i zavjese budu zatvorene između 17:30 i 18:30, kada temperatura napolju počinje naglo da opada. Prema podacima, oko 18 odsto toplote u domu gubi se kroz prozore, a kod prozora sa jednom staklenom površinom gubici su i do dva puta veći nego kod dvostrukih stakala.

Gdje još "bježi" toplota?

Alan Rid skreće pažnju na tri mjesta u kući kroz koja toplota neprimjetno odlazi. Prvo su ključaonice. Kroz te male pukotine u prostorije ulazi hladan vazduh, što snižava temperaturu u hodnicima i hladnijim dijelovima kuhinje. Rid savjetuje postavljanje posebnih poklopaca ili zaštitnih klapni na te otvore kako bi se spriječile promaje.

Još jedan čest problem su krupni komadi namještaja i teške zavjese koji blokiraju širenje toplote iz radijatora. Dovoljno je da se namještaj odmakne petnaestak centimetara od izvora toplote, kako bi se topli vazduh slobodno širio po prostoriji.