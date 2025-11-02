Kako Šveđani griju domove tokom ledenih zima: Ne dolaze im astronomski računi

Grijna sezona počinje 15. oktobra, a da li će radijatori biti topli na taj dan ili ne, zavisi od vremenskih uslova. Građani koji se griju na druge načine sigurno već uveliko spremaju plan za hladnije dane.

S obzirom na to da se svake godine vodi diskusija o cijenama grijanja, koje neprestano rastu, kakva je situacija sjevernije, tačnije u Švedskoj i na koje načine prave uštedu u potrošnji energije i na računima.

Šveđani koriste nekoliko metoda za grijanje i štednju energije, pri čemu je daljinsko grijanje jedan od ključnih sistema. Oko 55% domaćinstava i komercijalnih zgrada u Švedskoj koristi ovaj sistem. Daljinsko grijanje koristi otpadnu toplotu iz industrije i kombinovanih postrojenja za proizvodnju električne energije i toplote, čime se smanjuje upotreba fosilnih goriva i emisija CO2. Na primjer, skoro 90% toplote u ovim sistemima dolazi iz obnovljivih izvora ili reciklirane toplote​.

U cilju štednje energije, švedski sistem grijanja se fokusira na poboljšanje energetske efikasnosti zgrada, kao što je bolja toplotna izolacija i korišćenje toplotnih pumpi, koje generišu oko 20-25% energije za grijanje. Ove tehnike smanjuju ukupnu potrošnju energije i povećavaju uštedu​, piše "Open Access Governmant".

Šveđani su poznati po svojoj efikasnosti i održivosti u mnogim aspektima života, uključujući i grijanje. S obzirom na hladne zime, grijanje je neophodnost, ali način na koji to rade pokazuje njihovu posvećenost ekološkoj održivosti i štednji energije. Evo kako se šveđani griju i štede na grijanju.

Korišćenje digitalnog grejanja

Daljinsko grijanje je veoma rasprostranjeno u Švedskoj, pokrivajući oko 90% zgrada u urbanim sredinama. Ovaj sistem podrazumijeva centralizovanu proizvodnju toplote koja se distribuira putem vrelovodnih mreža do stambenih zgrada i kuća.

Kako štede:

Kombinovana proizvodnja toplote i struje (CHP): Mnoge daljinske grijne stanice koriste tehnologiju kombinovane proizvodnje struje i toplote (CHP), što omogućava maksimalno iskorišćavanje goriva i minimalne gubitke energije. Korišćenje biogoriva: Većina sistema koristi biomasu (drvni otpad, pelete) ili biogas, što smanjuje emisije ugljen-dioksida. Ovi obnovljivi izvori energije čine sistem grijanja održivim i ekološki prihvatljivim.

Geotermalna energija

Švedska je lider u korišćenju geotermalnih pumpi za grijanje. Ove pumpe koriste toplotu iz zemlje, koja je konstantna tokom cijele godine, za grijanje prostora i vode.

Kako štede:

Efikasnost: Geotermalne pumpe troše vrlo malo električne energije, a mogu proizvesti tri do četiri puta više toplote nego što je potrebno za njihov rad. Niski operativni troškovi: Iako je početna investicija veća, geotermalni sistemi dugoročno donose značajnu uštedu, jer smanjuju troškove grijanja za čak 60-70%.

Izolacija zgrada i energetska efikasnost

Zgrade u Švedskoj su izuzetno dobro izolovane, što omogućava da unutrašnja temperatura ostane stabilna uz minimalne gubitke energije. Moderna gradnja u Švedskoj često koristi pasivne kuće koje su dizajnirane da koriste minimalnu energiju za grijanje i hlađenje.

Kako štede:

Visokokvalitetna izolacija i prozori: Koriste se troslojni prozori sa niskim koeficijentom provodljivosti i debeli slojevi termoizolacije na zidovima, podovima i krovovima. Pametni sistemi za ventilaciju: Mnoge švedske kuće imaju sisteme ventilacije sa povratom toplote, koji vraćaju većinu toplote iz izduvnog vazduha.

Pametna tehnologija i regulacija temperature

Šveđani koriste pametne termostate i druge tehnologije koje automatski prilagođavaju temperaturu u zavisnosti od vremena, prisutnosti ukućana, ili dnevnih/večernjih režima.

Kako štede:

Pametni termostati: Ovi uređaji omogućavaju daljinsku kontrolu temperature i programe koji smanjuju grijanje kada niko nije kod kuće ili noću kada je potrebna niža temperatura. Zonirano grijanje: Umjesto grijanja cijele kuće, često se griju samo one prostorije koje su trenutno u upotrebi.

Obnovljivi izvori energije

Osim geotermalnih pumpi, Švedska se oslanja i na energiju vjetra i solarnu energiju, koja se koristi ne samo za proizvodnju električne energije, već i za grijanje vode i podršku grijnim sistemima.

Kako štede:

Solarni paneli: Solarni kolektori za zagrijavanje vode i hibridni sistemi koji integrišu solarne panele sa grijnim sistemima mogu smanjiti potrošnju energije za grijanje

Subvencije i programi za energetsku efikasnost

Švedska vlada podstiče korišćenje energetski efikasnih rješenja putem različitih subvencija i poreskih olakšica za građane koji ulažu u obnovljive izvore energije ili unapređuju energetsku efikasnost svojih domova.

Kako štede:

Subvencije za obnovljive izvore energije: Vlasnici kuća koji prelaze na obnovljive izvore energije kao što su solarni paneli ili geotermalne pumpe mogu dobiti značajne subvencije ili poreske olakšice.

Da li su Šveđani zadovoljni grijanjem u svojoj zemlji?

Mišljenja Šveđana o sistemima grijanja, posebno o daljinskom grijanju, su podijeljena. Iako je sistem daljinskog grijanja visoko efikasan i koristi obnovljive izvore energije, cijene su se značajno povećale u posljednjih nekoliko godina. U 2023. godini, na primjer, prosječna cijena grijanja porasla je za 8%, dok su u nekim opštinama povećanja dostigla čak 30%. Ova poskupljenja su izazvala nezadovoljstvo među korisnicima, posebno zbog toga što grijni operateri nemaju potpunu slobodu da često mijenjaju cijene, što dovodi do sporog prilagođavanja troškovima goriva. Ovo izaziva frustracije i pritiske na tržištu grijanja​, piše "S&B Global".

Međutim, mnogi Šveđani su i dalje zadovoljni visokim stepenom energetske efikasnosti sistema i njegovim doprinosom smanjenju emisije ugljen-dioksida. Uprkos povećanju cijena, daljinsko grijanje ostaje dominantan i važan sistem grejanja u zemlji, posebno u urbanim sredinama​.

