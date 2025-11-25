Kako se zimi štedi gorivo? Stručnjaci otkrili šta na automobilu treba redovno provjeravati za manju potrošnju

Redovno provjeravanje i održavanje pravilnog pritiska u gumama tokom zime jedna je od najbržih i najvažnijih mjera za sigurnu vožnju i optimalnu potrošnju goriva.

S dolaskom zime mnogi vozači zanemaruju jednu od najjednostavnijih i najjeftinijih provjera za pravilno funkcionisanje automobila – pritisak u gumama.

Hladnoća izaziva skupljanje vazduha unutar gume, što dovodi do smanjenja pritiska i utiče na prijanjanje, habanje guma i potrošnju goriva, koja može da se poveća između pet i deset procenata. Što je temperatura niža, to je veći gubitak pritiska – za svakih pet stepeni koliko padne termometar, gume mogu da izgube oko 0,07 bara.

Stručnjaci savjetuju da se pritisak u gumama provjerava barem jednom mjesečno, a tokom najhladnijih mjeseci i svake dvije nedjelje, posebno nakon veoma hladnih noći ili prije dugih putovanja. Provjera se mora obaviti kada su gume hladne, odnosno kada je automobil stajao najmanje dva sata ili prešao manje od tri kilometra.

Previše visok pritisak može biti opasan

Proizvođači automobila preporučuju određeni pritisak za svoje vozilo, a te informacije se obično nalaze na okviru vrata, u priručniku vozila, na pretincu za rukavice, sunđeru suvozača ili na rezervoaru za gorivo. Zimi, kako bi se nadoknadio gubitak pritiska izazvan hladnoćom, često se dodaje oko 0,2 bara, ali to treba činiti pažljivo.

Previše visok pritisak takođe može biti opasan: gume se nepravilno troše, oštećuje se konstrukcija gume, a kontakt sa kolovozom je manji, pa se udarci i neravnine jače prenose na vozilo.

Nizak pritisak ozbiljno ugrožava bezbjednost

Nizak pritisak, s druge strane, ozbiljno ugrožava bezbjednost. Vožnja sa gumama koje imaju manji pritisak od preporučenog može oštetiti unutrašnju stranu gume, posebno karkas, ubrzati habanje guma, smanjiti kontrolu nad vozilom, povećati zaustavni put i smanjiti prijanjanje u krivinama.

Takođe, povećava se rizik od probušene gume, jer gume sa niskim pritiskom postaju osjetljivije na predmete na putu, ivičnjake ili neravnine.

Zbog svega toga, redovno provjeravanje i održavanje pravilnog pritiska u gumama tokom zime jedna je od najbržih i najvažnijih mjera za sigurnu vožnju i optimalnu potrošnju goriva.

