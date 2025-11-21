logo
Na kojoj udaljenosti "hvata" radar: Svi vozači bi ovo trebalo da znaju

Na kojoj udaljenosti "hvata" radar: Svi vozači bi ovo trebalo da znaju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Radar Gatso RT4 hvata na maksimalnoj udaljenosti od 100, a na najmanjoj oko 10 metara.

Na koliko metara hvata radar Izvor: Shutterstock/Alf Ribeiro /MONDO/Stefan Stojanović

Saobraćajna kamera Gatso RT4, ili radar, je model koji mjeri brzinu vozila i uglavnom se postavlja u kućištima koja se montiraju na metalne ili betonske stubove, piše hrvatski "Indeks". Ovaj radar ima maksimalan domet do 100 metara, a najmanji oko 10 metara.

Time se omogućava vrlo precizno mjerenje kretanja brzine bilo kog vozila na putu. Sa druge strane, vozači i danju i noću mogu da jasno uoče radar koji ih "hvata" na tim udaljenostima.

Na kojoj udaljenosti "hvata" radar?

Ove saobraćajne kamere se uglavnom postavljaju u oba smjera na nekim dijelovima auto-puta ili magistralnog puta. Takođe, može i jedna kamera da se postavi koja svakako snima oba smjera, i vozila koja se približavaju i ona koja se udaljavaju, i "hvata" vozila na maksimalnoj udaljenosti do 100 metara i na minimalnoj od oko 10 metara.

Ova kamera radi sve vrijeme, bez prestanka, bez obzira na vremenske uslove. Prema pisanju hrvatskog lista, sistem automatski bilježi prekršaj i pravi fotografiju i video zapis vozila koje je prekoračilo dozvoljenu brzinu kretanja.

(Mondo.rs)

