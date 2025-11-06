Ne pravite grešku kod kuće: Ove uređaje nikako ne smijete da uključujete na produžni kabl

Neki uređaji mogu izazvati pregrijavanje, kratki spoj ili čak požar

Produžni kablovi jesu praktični, ali često ih koristimo pogrešno i time izlažemo sebe riziku. Umjesto da budu privremeno rješenje, u mnogim domaćinstvima oni postaju stalni izvor napajanja za sve, od punjača do grijalica. I upravo tu nastaje problem: neki uređaji nisu bezbjedni kada se priključe preko produžnog kabla, mogu izazvati pregrevanje, kratki spoj ili čak požar.

Grijalice i kaloriferi

Ovo je najčešća i najopasnija greška. Grijalice troše veliku količinu struje i proizvode toplotu koja može prouzrokovati da se kabel pregrije. Kada se izolacija istopi, iskra je dovoljna da izazove požar.

Savjet je: grijalice uvijek priključite direktno u zidnu utičnicu.

Klima-uređaji i uljane grijalice

Slično kao kod grijalica, ovi uređaji imaju visoku strujnu potrošnju. Produžni kabl često ne može da izdrži takvo opterećenje, posebno ako na istom kablu već radi više aparata.

Frižideri i zamrzivači

Ovi uređaji rade non-stop, a kad kompresor krene da radi, javlja se snažan skok potrošnje. Produžni kabl to često ne podnosi dobro, dugotrajno uključivanje ovakvih uređaja preko njega može dovesti i do oštećenja motora ili same elektro instalacije.

Mašine za veš i sudove

Tokom rada ovih mašina dolazi do stalnih promena snage, posebno kada griju vodu. Produžni kabl ne može bezbjedno da "amortizuje" takve skokove napona, što povećava rizik od pregrijavanja, naročito u vlažnim prostorijama poput kupatila.

Mikrotalasna pećnica i toster

Iako izgledaju bezazleno, ovi mali uređaji povlače značajnu količinu struje dok su u radu. Mikrotalasna, posebno ako je priključena na isti kabl sa drugim uređajima, lako može da "izbaci" osigurač. Najbolje je da budu direktno u utičnici.

Pegla

Pegla kombinuje toplotu i visoku strujnu potrošnju. Kada je uključena preko produžnog kabla, naročito onog slabijeg kvaliteta, povećava se rizik od pregrevanja spojeva, posebno ako kabl nije potpuno odmotan.

Fen i presa za kosu

Iako kratkotrajniji u radu, ovi uređaji su veoma intenzivni potrošači struje. Kada se koriste preko produžnog kabla, u kombinaciji sa vlagom (npr. u kupatilu) postaju još opasniji, pišu Vijesti.

Punjači za laptop i telefon, ali uz oprez

Sami po sebi ovakvi punjači ne troše mnogo struje. Ali problem nastaje kada se više punjača poveže na jedan produžni kabl zajedno sa drugim uređajima. To dodatno opterećuje sistem i može oštetiti i uređaj i sam punjač.

Kako da znate da je vrijeme za zamenu produžnog kabla

Ako osjetite miris plastike, kabl se pregrijava, utičnice su labave ili se uređaji često "isključuju sami od sebe", to je jasan znak da je produžni kabl dotrajao. Produžni kabl nije predviđen da služi godinama posebno ako je stalno opterećen.