Poklon vaučer za pun frižider iz m:tel ponude!

Autor Nikolina Damjanić
0

Uz odabrane TCL frižidere poklon vaučer do 200 KM!

mtel ponuda kućnih uređaja Izvor: mtel

Novi frižider, i to napunjen? Upravo takav vas očekuje u m:tel ponudi, a na vama je da izaberete odgovarajući model i opremite svoj dom.

Frižideri iz m:tel ponude kombinuju vrhunsku energetsku efikasnost, pouzdanu tehnologiju te dizajn koji se uklapa u svaki enterijer. Moderni i prostrani modeli optimalno čuvaju svježinu namirnica, a dostupni su na rate, bez kamate.

Kako bi vaša priprema zimnice bila još praktičnija i isplativija, uz odabrane TCL frižidere dobijate poklon vaučere za kupovinu u Bingo prodavnicama, i to:

TCL SIDEbySIDE RP631SSE1 + poklon vaučer od 140 KM
TCL SBS Free bulit in RC521CXE0 + poklon vaučer od 160 KM
TCL SBS French door RC532FXE0EE + poklon vaučer od 200 KM

Vaučer stiže na vašu adresu u roku od 30 dana od dana kupovine, a akcija traje do kraja novembra ili do isteka zaliha vaučera.

Zato ne čekajte, napunite frižider i obezbijedite više za svoj dom uz m:tel ponudu kućnih uređaja!

Svi uređaji dolaze sa garancijom, a više informacija potražite na najbližem m:tel prodajnom mjestu ili pozivom na 0800 50 000.

