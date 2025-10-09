logo
Cyber sigurnost kao strateški prioritet - m:tel podržao konferenciju o organizaciji AmCham BiH

Autor Nikolina Damjanić
Konferencija posvećena razvoju sigurnijeg digitalnog okruženja

m:tel podržao konferenciju o organizaciji AmCham BiH Izvor: mtel

U organizaciji Američke privredne komore u BiH (AmCham BiH), 8. oktobra ove godine u Sarajevu je održana peta konferencija pod nazivom „Cyber Sigurnost: Strateška odgovornost lidera za sigurnu budućnost“.

Konferencija je okupila brojne poslovne lidere, IT stručnjake i predstavnike institucija koji su razgovarali o rastućim digitalnim prijetnjama i potrebi jačanja cyber otpornosti kompanija i organizacija.

U diskusiji „Lideri u digitalnoj odbrani: odgovornost i odluke“ učestvovao je Damir Dizdarević, direktor kompanije Logosoft, članice Mtel grupe, gdje je istakao da cyber sigurnost više nije samo tehničko, već strateško pitanje koje zahtijeva zajedničku odgovornost svih u organizaciji. Posebno je naglasio važnost zaštite djece u digitalnom prostoru kao ključnog segmenta sigurnije digitalne budućnosti.

Tokom konferencije razmatrani su izazovi donošenja odluka u digitalnoj odbrani, balans između regulative i tržišta, te zaštita kritične infrastrukture.

Podrškom ovoj konferenciji, kompanija m:tel još jednom je potvrdila svoju posvećenost razvoju digitalno sigurnog poslovnog okruženja i razmjeni znanja u oblasti cyber sigurnosti.

