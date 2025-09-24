logo
m:tel poručuje: Odloži telefon, uključi pažnju.

Autor Nikolina Damjanić
0

Septembar mjesec u znaku kampanje „Ostavi telefon dok voziš“

Mtel kampanja ostavi telefon dok voziš Izvor: mtel

U saobraćaju nema druge šanse. Jedan pogled na ekran može da promijeni nečiji život - zauvijek.

Telefon u ruci tokom vožnje nije znak savremenosti i vaše vještine multitaskinga. To je znak odsutnosti pažnje, odgovornosti i brige. I to ne samo prema sebi, već i prema svima drugima... Prema djeci koja vjeruju da ih vidite dok prelaze ulicu. Prema starijima koji se oslanjaju na vaš osjećaj odgovornosti. Prema porodici koja vas očekuje kod kuće. I prema ljudima koji se s vama voze.

Upravo zato, m:tel, kao telekomunikaciona kompanija, godinama unazad, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, Agencijom za bezbjednost saobraćaja RS i Auto-moto savezom RS, sprovodi kampanju za bezbjednost u saobraćaju.

Cilj kampanje je da pozove ne samo vozače, već i njihove saputnike, porodicu, prijatelje, kolege - svakoga ko može da utiče na svijest jednog čovjeka za volanom. Ako vidite da neko koristi telefon dok vozi - reagujte. Jedna riječ može spasiti život. Doslovno.

Vožnja nije vrijeme za multitasking! Ne postoji poruka, niti poziv koji vrijede više od ljudskog života.

Zato, sljedeći put kada sjednete za volan, sjetite se da za jedan sekund život može da vam se promijeni. I napravite pravi izbor. Odložite telefon. Uključite pažnju.

