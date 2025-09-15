Predstavljamo vam novu m:tel webshop ponudu

Brzo, jednostavno i povoljno do novog uređaja

Izvor: mtel

Septembar je uvijek pravo vrijeme za nove početke, a mi ga obilježavamo posebnom ponudom na m:tel webshopu. Brza i jednostavna kupovina, sigurnost i povoljni uslovi uz besplatnu dostavu, atraktivne cijene i širok izbor uređaja koje možete da kupite na rate, dovoljan su razlog da već danas posjetite m:tel webshop.

Ovog septembra uz Pretplata Top tarifu izdvajamo Honor X8A 6/128GB –uz ratu od 6,54 KM mjesečno i Xiaomi Redmi Note 12 4/128GB – uz mjesečnu ratu od 5,29 KM.

m:tel webshop je mjesto gdje kupovinu obavljate u samo nekoliko jednostavnih koraka, uz sve benefite koji dolaze uz Pretplata tarife, a to su fantastični bonusi za razgovore, poruke i duplo više mobilnog neta u odabranim tarifama.

Ne propustite priliku – posjetite naš webshop već danas i iskoristite sve prednosti septembarske ponude!

Za više informacija pozovite 0800 50 000.