m:tel zbrinuo još jednu porodicu u Bosanskom Grahovu

„Niste sami, imate prijatelje“

Izvor: mtel

Porodica Gvero iz Bosanskog Grahova - majka, baka i dvoje djece konačno će jesen dočekati u toplom i sigurnom domu, zahvaljujući kompaniji m:tel koja je u renoviranje njihove kuće uložila više od 80.000 KM u okviru akcije „Niste sami, imate prijatelje“.

Njihov dom, godinama neuslovan i pun vlage, sada je potpuno obnovljen na inicijativu Jelene Trivan, generalne direktorke kompanije m:tel, koja je ovo obećala prilikom posjete Grahovu početkom godine.

„Kada smo prošli put posetili Grahovo da bismo stanovništvu doneli pomoć, načelnica Opštine Smiljka Radlović nas je odvela u kuću porodice Gvero i upoznala sa njima. To su dve žene koje same brinu o dvoje dece, bez posla, u potpuno neuslovnoj kući. Da život ovde nije jednostavan, svedoči činjenica da će sledeće godine kada stariji dečak ove porodice pođe u školu, u tom razredu biti samo tri đaka. Nadam se da smo im ovim gestom pružili mnogo više od materijalne pomoći - pružili smo im nadu da će neko doći i vratiti se u ove krajeve, a mi ćemo biti tu da ih prihvatimo“, rekla je Trivan prilikom posjete obnovljenom domu.

Načelnica Opštine Bosansko Grahovo, Smiljka Radlović, zahvalila je kompaniji m:tel i naglasila da ovaj humani čin znači mnogo ne samo za porodicu Gvero, već i za cijelu zajednicu.

Tokom proljeća i ljeta izvedeni su obimni radovi - saniran je krov, fasada i instalacije, zamijenjeni prozori, vrata i podovi, a kuća je opremljena novom kuhinjom i namještajem. U adaptaciju su se uključili i zaposleni m:tel-a, dodatno doprinijevši da dom zasija toplinom i sigurnošću.

„Mnogo sam zahvalna kompaniji m:tel. Nisam vjerovala da ću dočekati dan kada ću imati siguran krov nad glavom. Sada ću zimu dočekati mirnije, jer mojoj dječici i meni više neće biti hladno“, rekla je Milena Gvero, baka dvojice dječaka.

Ovaj primjer još jednom pokazuje da posvećenost kompanije m:tel i Jelene Trivan povratničkim zajednicama nije deklarativna, već da iza nje stoje konkretna djela i istinska solidarnost.