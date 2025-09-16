logo
Priznanje m:tel-u za Dan Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Autor Nikolina Damjanić
Plaketa za afirmaciju ugleda i podršku u razvoju Univerziteta

mtel dobio plaketu od Univerziteta u Istočnom Sarajevu Izvor: mtel

Kompaniji m:tel, kao dokazanom prijatelju obrazovanja, na svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dodijeljeno je priznanje za afirmaciju ugleda i podršku razvoju ovog univerziteta.

Ovaj značajan događaj, koji je održan 15. septembra 2025. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, okupio je predstavnike akademske zajednice, državnih institucija, ambasada, kao i privrednog sektora, s ciljem isticanja važnosti obrazovanja, ali i podsjećanje na 33 godine postojanja i rada ovog univerziteta.

Sama činjenica da ovaj univerzitet ima 15 fakulteta i tri akademije, kao i da je do sada odškolovao 26 hiljada akademskih građana, jasno govori o važnosti ove ustanove za budućnost cijele zajednice.

Plaketu, koja predstavlja znak zahvalnosti i priznanja za dugogodišnju podršku i saradnju sa Univerzitetom, u ime kompanije m:tel primio je Rastko Pavlović, izvršni direktor za tehniku.

Ovo priznanje, ali i rezultat koji ova saradnja podrazumijeva, a to je kvalitetan budući kadar, dodatna je motivacija kompaniji m:tel da nastavi sa aktivnim angažmanom i podrškom obrazovnim institucijama u cilju stvaranja bolje budućnosti za nove generacije studenata.

