106. Šantićeve večeri poezije u Mostaru

Autor Nikolina Damjanić
Tradicionalna podrška m:tel-a manifestaciji posvećenoj Šantiću

Šantičeve večeri poezije u mostaru Izvor: mtel

U organizaciji Srpskog prosvjetnog društva „Prosvjeta“, Gradski odbor Mostar i Srpskog pjevačko i kulturno-umjetničkog društva „Gusle“, 11. oktobra ove godine su u Mostaru otvorene 106. Šantićeve večeri poezije.

Svečanost otvaranja je, po tradiciji, započeta pomenom na grobu Alekse Šantića, nakon čega je u Sabornoj crkvi Svete Trojice ministar kulture Srbije Nikola Selaković i zvanično proglasio 106. Šantićeve večeri poezije otvorenim. Iste večeri održan je koncert Kamernog ansambla Narodnog pozorišta Republike Srpske, te muzičko-poetski program „Iz Šantićevog srca“, a u čast ovogodišnje manifestacije priređena je i izložba „Orao, lav i krin – heraldika srednjovjekovnih srpskih zemalja“ Muzeja RS.

Izvor: mtel

Šantićeve večeri poezije i ove godine donose bogat kulturno-umjetnički program, te tokom svog desetodnevnog trajanja, posjetiocima daruje književne večeri, promocije knjiga, izložbe, pozorišne predstave, dokumentarne filmove i koncerte.

I ovoga puta, zahvaljujući podršci prijatelja manifestacije poput kompanije m:tel, posjete svim sadržajima Šantićevih večeri poezije su otvorene i besplatne za publiku.

