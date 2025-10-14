Srednjoškolci, prijavite se - m:tel App takmičenje vas čeka!

Osvojite vrijedne telefone i putovanje na IT konferenciju!

Izvor: mtel

Već devet godina zaredom, takmičarska misija je ista za srednjoškolce iz BiH.

Osmislite ideju i napravite mobilnu aplikaciju koja rješava neki problem u vašoj okolini, donosi nešto novo ili jednostavno čini svakodnevicu boljom i zabavnijom.

Bilo da tek počinjete ili već imate iskustva u programiranju, neka upravo m:tel App takmičenje bude vaša karta za ulazak u svijet inovacija!

Ne zaboravite, App takmičenje ima svoje faze:

• Prva faza: Pošaljite ideju

• Druga faza: Napravite aplikaciju

• Treća faza: Osvojite nagradu

Prijavite svoju ideju do 26. novembra 2025. godine, a gotovu aplikaciju pošaljite do 30. januara 2026. godine putem mejl adrese [email protected].

Ukoliko se plasirate među pet najboljih timova na državnom nivou osvojićete vrijedan mobilni telefon za svakog člana tima i profesora mentora!

A ukoliko postanete regionalni šampion, čeka vas putovanje u jednu od evropskih zemalja i posjeta prestižnoj IT konferenciji - prilika da iz prve ruke vidite kako izgleda svijet najnovijih tehnoloških trendova.

Opšte uslove takmičenja, formular za prijavu, najčešća pitanja i mnoge druge korisne informacije potražite na adresi apptakmicenje.mtel.ba!

Deveto m:tel App takmičenje je nova prilika za sve srednjoškolce iz BiH koji žele da pokažu svoju kreativnost, znanje i timski duh.

Postanite dio najinspirativnijeg digitalnog izazova u regiji!