Od danas skuplja mrežarina: Uvećani računi za struju stižu već u martu

Građani Republike Srpske od danas će plaćati mrežarinu skuplju za 10 odsto, dok će privrednicima računi od ovog mjeseca biti uvećani za šest odsto.

Danas je na snagu stupilo poskupljenje mrežarine, a novi iznosi na računima biće evidentirani već u martu.

Veće račune za struju dobijaće i privrednici i to za šest odsto, a ovo poskupljenje za građane i privredu trebalo bi da se primjenjuje u periodu 2026-2028. godine.

Na sjednici Regulatorne komisije za energetiku (RERS) u Trebinju krajem decembra odlučeno je da će mrežarina za domaćinstva poskupjeti za 10 odsto, dok će privreda plaćati šest odsto veću cijenu.

Kako ključni razlog za korekciju cijena, naveli su usvajanje novih tarifa mrežarine za period od 2026. do 2028. godine.

Iako je prvobitno najavljivano da bi nove cijene mogle stupiti na snagu već prvim danom nove godine, RERS je donio odluku da primjena počne mjesec dana kasnije – od 1. februara.

Podsjećamo, distributeri su od Regulatorne komisije zahtijevali drastično povećanje mrežarine od čak 40 odsto, pravdajući to potrebom za investicijama i povećanim troškovima održavanja sistema.

Iako su iz Elektroprivrede tražili i povećanje cijene struje, to se nije desilo, međutim, građanima će ovo poskupljenje mrežarine svakako donijeti veći iznos na računima.

