logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Od danas skuplja mrežarina: Uvećani računi za struju stižu već u martu

Od danas skuplja mrežarina: Uvećani računi za struju stižu već u martu

Autor Dragana Božić
0

Građani Republike Srpske od danas će plaćati mrežarinu skuplju za 10 odsto, dok će privrednicima računi od ovog mjeseca biti uvećani za šest odsto.

Od danas skuplja mrežarina za struju u RS Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Danas je na snagu stupilo poskupljenje mrežarine, a novi iznosi na računima biće evidentirani već u martu.

Veće račune za struju dobijaće i privrednici i to za šest odsto, a ovo poskupljenje za građane i privredu trebalo bi da se primjenjuje u periodu 2026-2028. godine.

Na sjednici Regulatorne komisije za energetiku (RERS) u Trebinju krajem decembra odlučeno je da će mrežarina za domaćinstva poskupjeti za 10 odsto, dok će privreda plaćati šest odsto veću cijenu.

Kako ključni razlog za korekciju cijena, naveli su usvajanje novih tarifa mrežarine za period od 2026. do 2028. godine.

Iako je prvobitno najavljivano da bi nove cijene mogle stupiti na snagu već prvim danom nove godine, RERS je donio odluku da primjena počne mjesec dana kasnije – od 1. februara.

Podsjećamo, distributeri su od Regulatorne komisije zahtijevali drastično povećanje mrežarine od čak 40 odsto, pravdajući to potrebom za investicijama i povećanim troškovima održavanja sistema.

Iako su iz Elektroprivrede tražili i povećanje cijene struje, to se nije desilo, međutim, građanima će ovo poskupljenje mrežarine svakako donijeti veći iznos na računima.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

struja Republika Srpska cijena

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ