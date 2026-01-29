Blanuša o stanju u energetici: Srpska od izvoznika postala uvoznik struje, dok se milioni troše na reklame

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša kritikovao je stanje u elektroenergetskom sektoru, navodeći da je Republika Srpska od jedinog izvoznika struje u regionu postala uvoznik, dok se istovremeno troše milioni maraka na oglašavanje u medijima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Komentarišući probleme u RiTE Ugljevik i opštu situaciju u "Elektroprivredi RS", Blanuša je istakao da građani plaćaju cijenu bahatosti kroz poskupljenje električne energije i česte prekide u snabdijevanju.

Milioni za reklame, dok mreža propada Predsjednik SDS-a ukazao je na primjer "Hidroelektrana na Drini" koje, prema njegovim riječima, realizuju tender za reklamiranje od 880.000 KM, uz dodatnih 300.000 KM dodijeljenih jednoj banjalučkoj firmi za medijsko predstavljanje.

"Elektroprivreda koja ima monopol troši milione na reklamiranje umjesto da ih usmjeri na obnovu dotrajale distributivne mreže. Zbog toga imamo stalne nestanke struje u Zvorniku, Laktašima i drugim sredinama, gdje ljudi sa svakim snijegom ostaju bez hrane u zamrzivačima", izjavio je Blanuša.

Kritike zbog upravljanja u Ugljeviku Poseban fokus u dopisu stavljen je na stanje u Ugljeviku, gdje bager vrijedan sedam miliona maraka stoji blokiran na kopu skoro mjesec dana. Blanuša smatra da je riječ o nemaru jer su mašine ostavljene blizu potencijalnih klizišta iako su padavine bile očekivane.

"Izvozimo jeftinu struju, a uvozimo skupu. Izvozimo ugalj, a za naše potrebe ga nema. Dvije decenije su praznili kacu i sada se došlo do dna na kojem je uništena RiTE Ugljevik i ugrožena energetska stabilnost", navodi se u saopštenju.

Pitanje odgovornosti Blanuša je konstatovao da u društvu niko ne odgovara za gubitke stotina miliona u energetskom sektoru, dok se istovremeno procesuiraju građani koji ne mogu platiti račune.

"Ne može se uništiti najvažniji privredni segment, a da niko nije odgovoran. Danas su nam na koljenima dva najznačajnija resursa – šume i elektroprivreda. Vitalni nacionalni interes naroda je da sačuvamo prirodne resurse, a ne da oni služe kao nečiji privatni novčanik", zaključio je predsjednik SDS-a uz poruku da Republika Srpska mora postati pravna i pravedna.