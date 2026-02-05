Ovih 7 uređaja nikako ne ostavljajte uključenim tokom noći: Većina ljudi griješe, a rizik je ogroman

Koje uređaje treba isključivati iz struje prije spavanja? Električari upozoravaju na 7 kućnih aparata koji troše struju i mogu predstavljati rizik od požara.

Izvor: helarulena/Shutterstock

Vaša večernja rutina vjerovatno podrazumijeva pranje zuba, sređivanje kupatila i gašenje svjetla. Ali postoji još jedna navika koju mnogi preskaču - isključivanje pojedinih uređaja iz struje. Ovaj korak može da smanji potrošnju električne energije, ali i da umanji rizik od kvarova i požara.

Neki uređaji troše struju čak i kada ih ne koristite, samo zato što su uključeni u utičnicu. Drugi mogu biti bezbjednosni rizik ako dođe do pregrijavanja ili kvara tokom noći, dok spavate.

Evo koje uređaje bi trebalo isključivati prije odlaska na spavanje:

Grijalice

Prenosne grijalice treba obavezno isključiti iz struje prije spavanja. One su čest uzrok požara u domaćinstvima jer troše mnogo struje, mogu da se pregriju, prevrnu ili zapale predmete u blizini, poput posteljine i zavjesa. Ako vam je hladno, bolje je da dodate još jedno ćebe ili malo pojačate grijanje.

Keramička grejalica

Izvor: brizmaker/Shutterstock

Mobilni telefoni i računari

Kada se telefon, tablet ili prenosni računar napune do kraja, isključite ih iz punjača. Iako savremeni uređaji prekidaju punjenje kada baterija dostigne maksimum, i dalje troše malu količinu struje dok su priključeni.

Osim nepotrebne potrošnje, dugotrajno držanje na punjaču može da stvara toplotu, skraćuje vijek baterije i dodatno opterećuje kablove i utičnice.

Telefon na punjaču

Izvor: Profimedia

Uređaji sa litijumskim baterijama

Poseban oprez potreban je kod uređaja koji rade na litijumske baterije dok se pune. Tu spadaju telefoni, alat na baterije, bežični usisivači, prenosne baterije za punjenje, električne četkice za zube, aparati za negu lica i uređaji za čišćenje zuba mlazom vode.

Ove baterije mogu da se pregreju tokom punjenja, naročito ako su stare, ako je punjač oštećen ili nije originalan. Najbezbjednije je da se uređaji isključe čim se napune i da se ne pune bez nadzora tokom noći.

Štapni usisivač

Izvor: Shutterstock

Televizor i uređaji za zabavu

Televizor, konzole za igrice i slični uređaji troše struju čak i kada su isključeni na dugme. Praktično rješenje je korišćenje produžnog kabla sa prekidačem, kako biste jednim potezom prekinuli napajanje svih uređaja.

Televizor u dnevnoj sobi

Izvor: New Africa/Shutterstock

Kuhinjski aparati na radnoj površini

Aparati poput aparata za kafu, kuvala za vodu, tostera ili miksera koriste veliku snagu. Iako su uglavnom bezbedni, kvar u unutrašnjosti ili istrošenost može da dovede do pregrevanja. Isključivanjem iz struje uklanja se i taj rizik.

Aparat za kafu

Izvor: Shutterstock

Uređaji za stilizovanje kose

Figaro, presa za kosu i fen zadržavaju toplotu i dugo nakon upotrebe, a mogu se i slučajno uključiti. Najbezbjednije je da ih, nakon hlađenja, isključite iz struje i odložite.

Fen za kosu

Izvor: voffka23/Shutterstock

Oštećeni ili dotrajali uređaji

Ako uređaj postaje topao bez razloga, utikač izgleda oštećeno ili čujete pucketanje, odmah ga isključite. Veliki broj požara nastaje upravo zbog starih ili neispravnih uređaja koji su godinama stalno priključeni.

Ako sumnjate da je problem u utičnici, obratite se električaru.