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Horor u Solunu: Autobus se zakucao u stanicu nakon sudara

Horor u Solunu: Autobus se zakucao u stanicu nakon sudara

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Žestok sudar dva autobusa u Solunu, jedan se zakucao u stanicu,ima povrijeđenih.

Nesreća u Solunu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u Solunu u Grčkoj kada su se direktno sudarila dva autobusa, javlja "Prototema". Nakon sudara je jedan od autobusa završio na autobuskom stajalištu na kom su bili građani u tom trenutku.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila u Ulici Andrea Papandreu. Sudar se dogodio tako što je jedan autobus udario svojim prednjim dijelom u zadnji dio autobusa koji je bio ispred.

Od siline udarca, jedan od autobusa je skrenuo sa puta i udario u autobusko stajalište. Povrijeđene su četiri osobe koje su zadobile prelome.

Tačne okolnosti nesreće zasad nisu poznate. Istraga je u toku.

(Mondo.rs)

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Grčka saobraćajna nesreća

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