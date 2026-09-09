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Vlada dala saglasnost: Audi koji je slupala Anja Ljubojević se prodaje za 2.500 KM

Vlada dala saglasnost: Audi koji je slupala Anja Ljubojević se prodaje za 2.500 KM

Autor Haris Krhalić Izvor Capital.ba
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Narodna skupština RS prodaje havarisani Audi A3 koji je slupala Anja Ljubojević. Početna cijena na licitaciji biće 2.500 KM.

Narodna skupština Republike Srpske Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Službeni „Audi A3“ koji je početkom juna havarisala tadašnja potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević uskoro bi mogao dobiti novog vlasnika.

Narodna skupština Republike Srpske dobila je saglasnost Vlade Srpske da tehnički neispravno vozilo proda putem licitacije, a početna cijena biće 2.500 KM, piše Capital.

Prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka mašinske struke, automobil je prije saobraćajne nezgode vrijedio 46.500 KM. Nakon havarije njegova procijenjena vrijednost višestruko je manja.

Vozilo je bilo kasko osigurano, ali bi, prema navodima iz izvještaja, nastalu štetu po svemu sudeći trebalo da nadoknadi Ljubojevićeva. Razlog je to što kasko osiguranje, prema navedenim uslovima, ne pokriva štetu kada je vozač upravljao vozilom pod dejstvom alkohola.

Saobraćajna nezgoda dogodila se 6. juna oko četiri časa ujutro na brzoj cesti kod Roguljića.

Ljubojevićeva je u službenom automobilu bila sama i kretala se iz pravca Laktaša. Na mjestu gdje je zbog izgradnje novog nadvožnjaka bila postavljena zaobilaznica, nije skrenula prema izmijenjenoj trasi.

Uprkos postavljenim znakovima upozorenja, nastavila je pravo i udarila u skelu na gradilištu.

Ona je nakon nesreće izjavila da je „popila par pića“.

Ljubojevićeva je tri dana nakon saobraćajne nezgode podnijela ostavku na funkciju potpredsjednice Narodne skupštine RS.

Ostavku je podnijela nakon zahtjeva lidera njene stranke Milorada Dodika, koji je tada na društvenoj mreži X objavio da je od nje zatražio da napusti funkciju.

„Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Oni koji donose i sprovode zakone, moraju ih najviše poštovati“, napisao je Dodik.

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Tagovi

Anja Ljubojević saobraćajna nesreća Audi Narodna skupština RS

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