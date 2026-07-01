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Umjesto "par pića" više od 1,5 promila u krvi? Anja Ljubojević odgovara za obijesnu vožnju

Umjesto "par pića" više od 1,5 promila u krvi? Anja Ljubojević odgovara za obijesnu vožnju

Autor Haris Krhalić Izvor Nezavisne novine
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Iz zakonske stavke po kojoj je gonjena proističe da je imala preko 1,5 promila alkohola u organizmu ili je bila pod uticajem nedozvoljenih supstanci.

Anja Ljubojević Izvor: Slaven Petković - Mondo

Doskorašnja potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske (NS RS) i aktuelna poslanica SNSD-a, Anja Ljubojević, naći će se pred sudom zbog saobraćajne nezgode koju je izazvala prošlog mjeseca. Kako otkrivaju "Nezavisne novine", Ljubojevićeva će odgovarati za obijesnu vožnju, prekršaj koji je definisan najnovijim izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) BiH.

Incident se dogodio u subotu, 6. juna 2026. godine, oko četiri sata nakon ponoći, kada je Ljubojevićeva, vraćajući se sa proslave, potpuno slupala skupocjeni službeni automobil marke Audi, koji je u vlasništvu parlamenta.

Šta otkriva Član 42a

Policijska uprava Banjaluka podnijela je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Osnovnom sudu u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje, što je iz ovog suda i zvanično potvrđeno 26. juna.

Iako i policija i sud odbijaju da javno saopšte rezultate vještačenja njene krvi i urina, pravna kvalifikacija djela jasno ukazuje na to u kakvom se stanju poslanica nalazila te noći. Ljubojevićeva se tereti za prekršaj iz člana 42a, stav 2, tačka 4, u vezi sa stavom 1 ZOBS-u BiH.

Ovaj član zakona je stupio na snagu 27. maja ove godine, svega desetak dana prije njenog udesa, a evo šta on podrazumijeva:

"Pod obijesnom vožnjom smatra se i kada vozač upravlja vozilom s koncentracijom alkohola većom od 1,50 g/kg, ili pod uticajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci."

Iako je bivša potpredsjednica parlamenta u javnosti tvrdila da je te noći popila tek "par pića", iz zakonske stavke po kojoj je gonjena proističe da je imala preko 1,5 promila alkohola u organizmu ili je bila pod uticajem nedozvoljenih supstanci.

Paprene kazne i oduzimanje vozačke dozvole

S obzirom na to da se zakonske odredbe drastično pooštravaju ukoliko je obijesnom vožnjom izazvana saobraćajna nezgoda, Anji Ljubojević prijeti izuzetno stroga sankcija.

Prema slovu zakona, ukoliko sud dokaže krivicu, predviđene su sljedeće kazne:

  • Novčana kazna: U iznosu od 3.000 KM do 5.000 KM (za prekršaj sa izazvanom nesrećom),
  • Zabrana vožnje: Izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od devet mjeseci,
  • Kazneni bodovi: Automatsko upisivanje četiri kaznena boda u vozački dosije.

Ova afera već je uzela svoj politički danak. Na zahtjev šefa stranke Milorada Dodika, Anja Ljubojević je podnijela ostavku na funkciju potpredsjednice Narodne skupštine RS, što je parlament zvanično konstatovao 16. juna. Ona i dalje ostaje na poziciji narodnog poslanika.

Pored sudskog procesa, otvara se i ozbiljno finansijsko pitanje. Iako su sva vozila Narodne skupštine RS pokrivena kasko osiguranjem, osiguravajuće kuće po pravilu odbijaju isplatu štete ukoliko se dokaže da je vozač upravljao pod teškim uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Ukoliko kasko polisa postane nevažeća zbog obijesne vožnje, troškove uništenog luksuznog Audija, koji su finansirali građani, mogla bi snositi sama Ljubojevićeva. Iz Narodne skupštine RS su poručili da i dalje čekaju zvanični policijski zapisnik kako bi preduzeli naredne korake.

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Tagovi

Anja Ljubojević saobraćajna nesreća

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