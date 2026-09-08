Saobraćajna nesreća kod Prnjavora: Autobus sletio sa kolovoza

U Galjipovcima je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je autobus sletio sa kolovoza i završio pored puta.

Izvor: Screenshot/Prnjavor.info

Saobraćajna nesreća dogodila se danas u Galjipovcima kod Prnjavora, gdje je autobus iz za sada neutvrđenih razloga sletio sa kolovoza i završio pored puta.

Na fotografijama sa mjesta događaja vide se oštećenja na autobusu, dok su dijelovi vozila rasuti po kolovozu i okolnom prostoru.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama, kao ni o uzroku nesreće. Više detalja trebalo bi da bude poznato nakon uviđaja i zvaničnih informacija nadležnih službi, piše Prnjavor.info.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom dionicom. Iz AMS RS saopšteno je kako je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen.