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Motociklista udario u kravu na Zlatiboru: Životinja uginula, vozač teško povrijeđen

Motociklista udario u kravu na Zlatiboru: Životinja uginula, vozač teško povrijeđen

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Vodicama na Zlatiboru, gde je motociklista udario u kravu na kolovozu i zadobio teške telesne povrede.

Motociklista teško povrijeđen nakon što je udario u kravu na Zlatiboru Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Vodicama na Zlatiboru, kada je motociklista udario u kravu koja se našla na kolovozu.

"U snažnom udaru životinja je uginula na licu mjesta, dok je motociklista zadobio teške tjelesne povrede, kaže za RINU izvor sa lica mjesta.

Ovaj incident ponovo je ukazao na opasnost koju predstavljaju životinje koje se kreću neposredno uz magistralni put, a naročito u večernjim i noćnim satima, kada je vidljivost smanjena.

Vozačima koji prolaze ovim dijelom Zlatibora savjetuje se dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu, kako bi na vrijeme mogli da reaguju na eventualne prepreke i izbjegnu nezgode.

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Tagovi

Zlatibor saobraćajna nesreća Srbija

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