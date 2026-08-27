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Teška nesreća kod Šimanovaca: Jedna osoba poginula, vozilo završilo na krovu (Video)

Teška nesreća kod Šimanovaca: Jedna osoba poginula, vozilo završilo na krovu (Video)

Izvor mondo.rs
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u Šimanovcima u Srbiji, u kojoj je jedna osoba poginula, dok je druga teško povrijeđena i hitno prevezena u Beograd, a prizori sa mjesta udesa su jezivi.

Teška saobraćajna nesreća kod Šimanovaca Izvor: Mondo/Marko Čavić

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u Šimanovcima.

Kako javlja 192, jedna osoba je poginula, dok je druga teško povrijeđena.

Povređeni putnik je hitno prevezen u Beograd.

Kako se vidi na snimku iz Šimanovaca, jedan automobil je smrskan, dijelovi su rasuti po putu, dok se drugo vozilo prevrnulo na krov.

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Tagovi

Srbija saobraćajna nesreća

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