Teška nesreća kod Šimanovaca: Jedna osoba poginula, vozilo završilo na krovu (Video)

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u Šimanovcima u Srbiji, u kojoj je jedna osoba poginula, dok je druga teško povrijeđena i hitno prevezena u Beograd, a prizori sa mjesta udesa su jezivi.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u Šimanovcima.
Kako javlja 192, jedna osoba je poginula, dok je druga teško povrijeđena.
Povređeni putnik je hitno prevezen u Beograd.
Kako se vidi na snimku iz Šimanovaca, jedan automobil je smrskan, dijelovi su rasuti po putu, dok se drugo vozilo prevrnulo na krov.