Automobil uletio u restoran: Nevjerovatna nesreća na auto-putu u Hrvatskoj

Automobil uletio u restoran kraj auto-puta u Hrvatskoj.

Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Nevjerovatna saobraćajna nesreća dogodila se danas na auto-putu A1 u Hrvatskoj kada je automobil austrijskih registarskih oznaka sletio sa puta i završio u restoranu kraj auto-puta , javlja "Večernji list". Povrijeđena je jedna osoba koja je prevezena u bolnicu.

Automobil je završio u izlogu restorana. Policija je danas oko 15.20 časova dobila dojavu da je automobil sletio sa puta i završio u izlogu restorana.

Prema nezvaničnim informacijama, osoba koja je zatražila ljekarsku pomoć se obratila ljekarima zbog komadića stakla. Nije poznato stanje vozača automobila, nisu trenutno poznate okolnosti nesreće.

(Mondo.rs)