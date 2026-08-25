Poznato ko je vozač koji je izazvao nesreću u Kraljevu: Mladić (26) vozio bez dozvole, pokosio majku sa dvoje djece

Petogodišnja djevojčica podlegla je povredama nakon što je automobil tokom preticanja izletio sa kolovoza i udario pješake na trotoaru u Kraljevu.

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su J. A. (2000) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

On je, kako se sumnja, juče oko 19 časova, u Ulici 4. kraljevački bataljon u Kraljevu, upravljajući vozilom "seat", prilikom preticanja udario u putničko vozilo "folksvagen" koje se kretalo iz suprotnog smjera, a kojim je upravljao osamnaestogodišnji sugrađanin, nakon čega je prešao na pješačko-biciklističku stazu, gdje je udario u drvo, a zatim i u pješake.

Ovom prilikom teške tjelesne povrede opasne po život zadobila je petogodišnja djevojčica, dok su teške tjelesne povrede zadobile njena tridesetdvogodišnja majka i jednogodišnja sestra, koja se nalazila u dječjim kolicima. Tridesetpetogodišnji otac zadobio je lake tjelesne povrede, kao i tridesettrogodišnja putnica iz "seata".

Zbog zadobijenih povreda djeca su prebačena u Univerzitetsku dječju kliniku u Beogradu, gdje je petogodišnja djevojčica preminula.

Provjerom je utvrđeno da osumnjičeni ne posjeduje vozačku dozvolu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Drugo dijete, dječak star godinu i po,takođe je prebačeno u Beograd, sa teškim tjelesnim povredama glave i ekstremiteta.

Saobraćajna nesreća se dogodila sinoć u 19 časova, kada je automobil izletio sa kolovoza u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona u Kraljevu i na trotoaru udarilo nekoliko pješaka.

Među povrijeđenima su bili majka sa bebom u kolicima i starijim djetetom. Majka djece je sa teškim tjelesnim povredama zbrinuta u Zdravstvenom centru "Studenica" u Kraljevu.