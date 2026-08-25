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Preminula petogodišnja djevojčica povrijeđena u udesu u Kraljevu

Preminula petogodišnja djevojčica povrijeđena u udesu u Kraljevu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Petogodišnja djevojčica koja je teško povrijeđena prilikom izlijetanja automobila na trotoar u Kraljevu preminula je na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu.

Preminula petogodišnja djevojčica povrijeđena u udesu u Kraljevu Izvor: MONDO/uroš arsić/stefan stojanović

Djevojčica je iz Kraljeva bila prebačena na liječenje u Beograd kao i njen brat od godinu i po dana, koji je prilikom nesreće zadobio teže povrede glave i ekstremiteta.

Majka, koja je u trenutku nesreće bila sa njima, sa teškim tjelesnim povredama zbrinuta je u Zdravstvenom centru "Studenica" u Kraljevu, prenosi RTS.

Nesreća se dogodila sinoć oko 19.00 časova, kada je automobil izletio sa kolovoza u centru Kraljeva i na trotoaru udario nekoliko pješaka.

Među povrijeđenima su bili majka sa bebom u kolicima i starijim djetetom.

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Tagovi

nesreća Kraljevo

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