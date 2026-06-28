Studenti u Kraljevu poručili: "Studenti pobjeđuju", sa skupa zatraženo poštovanje Ustava i zakona

Na skupu "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu studenti su zatražili poštovanje Ustava i zakona, dok su govornici poručili da traže pravdu, a ne milost, uz završnu poruku "Studenti pobeđuju".

Izvor: Radule Perisic/ATAIMAGES

U Kraljevu je danas održan protest studenata u blokadi pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan". Tokom dana bio je i program za djecu, od 11 do 14 časova.

Program je počeo nešto prije 18.30 časova izvođenjem državne himne "Bože pravde", a sa bine je poručeno da učesnici traže državu u kojoj su istina i zakon iznad samovolje. Okupljeni su nosili zastave Srbije, dok je istaknuta parola "Studenti pobeđuju".

Jedna studentkinja govorila je pjesmu "Na Gazimestanu" Milana Rakića, dok su tokom programa izgovoreni i stihovi Alekse Šantića "Mi sudbu znamo".

Okupljenima se obratio i Lazar Stojanović, jedan od devet studenata koji se terete za rušenje ustavnog poretka, a koji su prošle godine na Vidovdan uhapšeni pod optužbom da su pripremali djelo protiv ustavnog uređenja.

"Ja sam student, a ne neprijatelj države", rekao je Stojanović.

On je upitao šta danas predstavlja stvarnu prijetnju po državu – studenti ili, kako je naveo, činjenica da se mafijaški obračuni prepričavaju uz jutarnju kafu.

Student Lazar Stojanović: Ne želim da naša deca vode iste bitke koje mi vodimo danas, da traže slobodu kojim im je rođenjem morala pripadatipic.twitter.com/PJETTw8mfg — zoomer (@zoomer_rs)June 28, 2026

Govoreći o stanju u društvu, ocijenio je da se afere smjenjuju tolikom brzinom da građani ne uspijevaju ni da ih zapamte, a kamoli da za njih neko odgovara. Dodao je da najveći problem nisu samo korupcija, kriminal i nasilje, već to što su ljudi prestali da se nad njima zgražavaju.

"Od suda ne tražimo milost, jer milost traže oni koji su krivi. Mi tražimo pravdu. Pravdu ne za sebe, već za svakog studenta i građanina koji veruje da sloboda mišljenja nije zločin i da ljubav prema otadžbini ne počinje pokornošću vlasti", rekao je Stojanović.

Poručio je i da ne želi da prihvati stanje u kojem se, kako je naveo, živi bez dostojanstva i nade, te da želi da ostane zapisano da je postojala generacija koja nije pristala da ćuti.

"Na Vidovdan se sve vidi. Vidi se ko je stajao uz istinu, a ko uz silu, ko je branio državu, a ko vlast, ko je Srbiju voleo više, a ko je dovoljno voleo da joj kaže istinu. Studenti pobeđuju", rekao je Stojanović, nakon čega su okupljeni uzvratili povicima "Pumpaj".

Zvanični dio programa završen je nešto poslije 20 časova, ponovljenom porukom sa bine: "Studenti pobeđuju".

Prisutnima se obratila i advokatica i poslanica grupe "Mi glas iz naroda" Jelena Pavlović, koja je rekla da su studenti "najveće svjetlo i ponos" u, kako je navela, "mračnoj današnjici".

Ona je ocijenila da su studenti pokazali da slobodarski duh srpskog naroda nije slomljen, te ustvrdila da građani Srbije žive u kolonijalnom sistemu u kojem su suspendovane institucije i ustavni poredak.

Pavlović je govorila i o, kako je navela, brojnim aferama vlasti, ističući da "slučaj Senjak dokazuje direktnu i apsolutnu spregu države sa mafijom". Takođe je rekla da je država odlukom o iseljenju studenata iz studentskog doma tokom održavanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 pokazala da studente smatra viškom.