Vučić: "Imaćemo izbore u roku od dva ili šest mjeseci"

Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da izbori slijede u roku od dva ili šest mjeseci, ali da "do sada nije vidio istraživanje" u kom studentska lista ima podršku blizu vlasti.

"I kao što ste vidjeli na lokalnim izborima, niko neće da zauzima nikakve skupštine, opštine niti bilo šta, sve zavisi od građana. Građani će donijeti svoj sud. Pobijedi Đokić, on im je tu najpametniji, ovaj što nema baš ozbiljnog obrazovanja, ovaj drugi Bodiroga, kako god. Pobijede oni, ja im čestitam iste večeri. Glas naroda je glas Boga i to je sve što ljudi u Srbiji treba da znaju", naveo je Vučić prilikom obilaska Državnog data centra u Kragujevcu.

Dodao je da za to vrijeme poziva sve da se umire.

"Da spuste strasti, neka iznose svoje programe, neka izlaze sa svojim štandovima, neka idu na tribine, neka svi govore šta god žele, kako god žele, ali nemojte da pozivate na ubistvo bilo koga, nemojte da pozivate na sukobe i na bilo šta", kazao je Vučić.

Prokomentarisao je i kritike da "ne sme da raspiše izbore zbog toga što zna da bi vlast izgubila".

"Oni su veliki favoriti, oni pobjeđuju, pa zato ne smijem. Ne znam šta više da vam odgovorim. Ako je nekome to potrebno da čuje, neka se tješi. Ako nisu uspjeli da pobijede ni u jednoj od deset opština, a svaka od tih opština je bila izrazito teška za nas, negdje zbog ne najboljeg rukovođenja, negdje zbog ovoga, negdje zbog onoga, i ranije izdvajana kao teška za nas, zato su bili vanredni izbori, bolje da vam ne govorim", rekao je Vučić.