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Studenti u blokadi organizuju skup u Kraljevu: Ovo su detalji programa

Studenti u blokadi organizuju skup u Kraljevu: Ovo su detalji programa

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Studenti u blokadi danas organizuju skup u Kraljevu. Uz humanitarne akcije za djecu na KiM i doček kolega iz Kragujevca, centralno okupljanje počeće u 18 časova na Trgu srpskih ratnika.

Srpski studenti organizuju skup u Kraljevu Izvor: Milan Maricic/ATAIMAGES

Studenti u blokadi danas organizuju skup u Kraljevu. Prema najavama, centralni dio okupljanja počinje u 18 časova na Trgu srpskih ratnika.

Prema programu koji su studenti u blokadi objavili na društvenim mrežama u 11 sati počinje prvi događaj za najmlađe koji će se do 14 časova održavati u Parku Svetog Save.

U 14 časova počinje sajamski dio skupa koji je organizovan na četiri lokacije u gradu, kod Lidla u Vojnom naselju, ispred Opštine, na Trgu srpskih ratnika i kod Sportske hale u Ribnici.

Kako je najavljeno, tokom tog dijela skupa biće prikupljana pomoć za djecu na Kosovu i Metohiji.

Prema planu, studenti koji pješače iz Kragujevca u Kraljevu će biti dočekani u 16.30.

Od 18 časova na Trgu srpskih ratnika počinje glavni događaj za koji su obezbijeđeni štandovi za prikupljanje pomoći, kao i punktovi za osvježenje. Nije poznato ko će govoriti na skupu.

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Blokada Pravni fakultet
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

 (RTS/MONDO)

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Tagovi

studenti skup Kraljevo Srbija

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