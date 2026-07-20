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Masovni protesti u Italiji nakon smrti muškarca tokom policijske intervencije: Snimak hapšenja izazvao bijes javnosti

Masovni protesti u Italiji nakon smrti muškarca tokom policijske intervencije: Snimak hapšenja izazvao bijes javnosti

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Masovni protesti izbili su u Bolonji nakon smrti muškarca tokom policijske intervencije. Tužilaštvo istražuje slučaj, a snimak hapšenja izazvao je burne reakcije.

Snimak hapšenja izazvao proteste u Italiji: Muškarac preminuo nakon policijske intervencije u Bolonj Izvor: X/precipitevolissimevolmente

U Bolonji, gradu na sjeveru Italije, preminuo je muškarac Abderahim Fakir nakon policijske brutalnosti zbog čega su ubrzo izbili masovni protesti u tom gradu, piše "Rojters". Snimak hapšenja na ulici postao je viralan na svim društvenim mrežama što je izazvalo bijes lokalnog stanovništva, dok tužilaštvo sprovodi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Abderahim Fakir je muškarac porijeklom iz Maroka koji je imao malu firmu za selidbe i čišćenje. On je, prema pisanju italijanske "Anse", bio nasilan na ulici u nedjelju 19. jula u večernjim časovima zbog čega je pozvana policija da interveniše.

Pogledajte fotografije sa protesta u Bolonji

Cijeli snimak policijske intervencije i hapšenja zabilježio je stanar zgrade ispred koje se sve dogodilo. Vladajuća partija je stala u odbranu policajaca sa snimka, dok ih opozicija oštro kritikuje i zahtijeva odgovornost.  

Na spomenutom snimku se vidi kako Fakir leži na asfaltu licem okrenutim ka zemlji. Dvojica policajaca ga obuzdavaju, a u više navrata se čuje kako Fakir zapomaže i bori se za dah.

U jednom trenutku prestaje da se pomijera i oglašava dok ga policajci čvrsto drže. Odmah je pozvana i Hitna pomoć s obzirom i na činjenicu da je bilo 35 stepeni u nedjelju u Bolonji.

Sumnja se da se onesvijestio i da je kasnije preminuo u bolnici. Danas su izbili protesti u Bolonji, a kratko je za italijanske medije govorila o ovoj temi i premijerka Italije Đorđa Meloni koja je rekla da su policajci sa snimka "radili svoj posao".

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Tagovi

Italija Bolonja

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