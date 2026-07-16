Djeca mafijaša dobijaju novu šansu: Italija usvojila zakon koji im mijenja identitet i sklanja ih od kriminala

Italijanski parlament usvojio je zakon kojim će djeca i mladi iz mafijaških porodica dobiti priliku da promijene identitet, presele se u drugi dio zemlje i započnu život daleko od kriminalnih klanova.

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Italijanski Senat usvojio je zakon "Slobodni da izaberu" (Liberi di Scegliere), kojim će djeca i mladi odrasli iz mafijaških porodica dobiti priliku da prekinu veze sa organizovanim kriminalom i započnu novi život.

Cilj zakona je da spriječi prenošenje mafijaške tradicije sa generacije na generaciju, što je decenijama bio jedan od najvećih izazova u borbi protiv organizovanog kriminala u Italiji.

Novi dom, škola i identitet

Prema novom zakonu, osobe mlađe od 25 godina, kao i bliski članovi porodica mafijaških bosova, moći će da budu preseljeni u drugi dio Italije, gde će dobiti novi dom, novu školu, stručnu pomoć, a po potrebi i novi identitet.

Predsjednica parlamentarne Komisije za borbu protiv mafije Kijara Kolosimo ocijenila je da je usvajanje zakona istorijski trenutak.

"Danas je parlament pretočio u zakon san koji je godinama djelovao nemoguće," rekla je ona.

Procjenjuje se da će program svake godine obuhvatiti oko 400 djece rođene u mafijaškim porodicama.

Mafijaški život prenosi se sa koljena na koljeno

U mnogim italijanskim mafijaškim organizacijama moć se tradicionalno prenosi unutar porodice.

To je posebno izraženo u kalabrijskoj 'Ndrangeti, jednoj od najmoćnijih kriminalnih organizacija na svijetu, gde se od sinova mafijaških bosova često očekuje da jednog dana preuzmu vođstvo nad klanom.

Upravo zbog snažnih porodičnih veza ova organizacija godinama važi za jednu od najtežih za infiltraciju, jer članovi rijetko pristaju da sarađuju sa vlastima i svjedoče protiv sopstvenih porodica.

Program koji je inspirisao zakon

Ideju je još 2011. godine pokrenuo sudija Roberto Di Bela, tadašnji predsjednik Suda za maloletnike u Ređo Kalabriji.

On je osmislio program kojim su djeca iz najopasnijih mafijaških porodica privremeno izdvajana iz tog okruženja i premještana na sigurne lokacije do punoljetstva.

Uz pomoć pedagoga, psihologa i socijalnih radnika završavali su školovanje i gradili život daleko od kriminala.

Roditelji koji su nastavljali da uvlače djecu u kriminal rizikovali su da izgube roditeljska prava.

Majke same tražile pomoć

Iako je program u početku izazvao brojne kritike i optužbe da razdvaja porodice, sudija Di Bela kaže da su mu se vremenom obraćale upravo žene iz mafijaških porodica.

Među njima su bile i supruge moćnih mafijaških bosova koje su ga, kako tvrdi, tajno molile da njihovu djecu skloni iz Kalabrije, jer su se plašile da će u suprotnom završiti u zatvoru ili izgubiti život.

"Ovo je izuzetno važan zakon sa ogromnim potencijalom jer može istinski da promjeni živote stotina žena i djece. Omogućiće ženama da započnu novi život, steknu zanimanje, a ako žele čak i da promjene prezime," rekao je Di Bela za Guardian.

Dodao je da bi ovakav model mogao da posluži kao primjer i drugim državama koje se bore protiv organizovanog kriminala.

Djeca ostaju sa majkama ako prekinu veze sa mafijom

Novi zakon predviđa da majke i djeca ostanu zajedno ukoliko majka pristane da prekine sve veze sa mafijaškim klanom.

Porodice će tada biti preseljene na zaštićenu lokaciju van svog regiona.

U slučajevima kada majka odbije da napusti kriminalno okruženje, djeca će biti smještena u pažljivo odabrane hraniteljske porodice ili specijalizovane ustanove gdje će imati psihološku podršku i mogućnost školovanja.

Glavni tužilac iz sicilijanskog grada Đele, Salvatore Vela, ocenio je da novi zakon predstavlja važan iskorak u borbi protiv mafije.

"Ovo je pravi zakon. Pokazuje da se mafija ne pobeđuje samo policijom, već i promjenom društva i okruženja u kojem djeca odrastaju," poručio je on.

(Gardijan/Mondo)