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Pravila za savršen odmor: Šta smijete, a šta ne u najljepšim italijanskim mjestima?

Pravila za savršen odmor: Šta smijete, a šta ne u najljepšim italijanskim mjestima?

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Turistička mjesta širom svijeta imaju svoja pravila kako bi se zaštitili od najezde gostiju, a one lokacije koje su uprkos svemu prepuna turista, bore se i sa njiihovim ponašanjem i ophođenjem.

Kako Varena štiti lokalno stanovništvo od masovnog turizma? Izvor: Shutterstock

Jezero Komo na sjeveru Italije, godinama je jedno od najzanimljivijih destinacija za proljećni odmor širom Evrope, a mnogi od njih ponašaju se nedolično po lokalno stanovništvo.

Malo ribarsko selo na obali jezera, Varena je, kako bi se zaštitila, uvela kazne od 200 evra za turiste koji šetaju u kupaćim kostimima, navodi The Guardian.

Nova pravila za očuvanje reda i mira

Kako je Varena maleno mjesto sa oko 650 stanovnika, vlasti su uveli nova pravila, a sve u cilju da se sačuva izgled sela i obezbijedi mir za lokalno stanovništvo.

Kroz selo je zabranjeno šetati bez majice ili samo u kupaćem kostimu, a iako je riječ o lokaciji koja je poznata po kupalištu, takva odjeća dozvoljena je isključivo na plažama pored jezera ili tokom vožnje čamcem.

Onaj ko bude uhvaćen u prekršaju moraće da plati kaznu između 50 i 200 evra, a takođe, ograničen je i broj članova jedne turističke grupe, na 25, dok je turističkim vodičima zabranjeno korišćenje zvučnika. Sve to u cilju kako bi se sačuvao mir lokalnog stanovništva i autentični izgled ostrva.

Gradonačelnik Mauro Manconi je naveo da je kvalitet života lokalnog stanovništva najvažniji.

"Varena je prelijepo selo i ponosni smo što svake godine ugostimo stotine hiljada posjetilaca iz cijelog svijeta. Međutim, kvalitet života naših stanovnika ne može biti žrtvovan zbog masovnog turizma".

Trend se širi

Brojni gradovi širom Italije uvode slične mjere kako bi se izborili sa poslijedicama prekomjernog turizma.

Gradonačelnik Sorenta je još 2022. godine istakao da je šetnju u kupaćem kostimu ili bez majice "nepristojno ponašanje“ koje narušava ugled grada, nakon čega je uveo novčane kazne.

Portofino je 2023. godine uveo zabranu fotografisanja na pojedinim lokacijama, a određene zone proglašene su "zonama bez zadržavanja", kako bi se sprečilo da se turisti predugo zadržavaju na jednom mjestu i stvaraju gužve.

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(EUpravo zato/Guardian)

Tagovi

Italija putovanja turizam

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