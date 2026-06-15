Jedno od najatraktivnijih ljetovališta Evrope pred nestankom: More prijeti da proguta poznati "šareni raj"

Porast nivoa mora mogao bi u narednim decenijama da dovede do češćih i ozbiljnijih poplava u Činkve Tereu, ugrožavajući obalu, infrastrukturu i turističke sadržaje ovog poznatog italijanskog područja.

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Jedan od najpoznatijih bisera italijanske obale sve je ugroženiji zbog porasta nivoa mora. Nacionalni park Činkve Tere, čuveno ligursko primorsko područje poznato po živopisnim kućama, ribarskim lukama i strmim liticama ispresijecanim pješačkim stazama, mogao bi u narednim decenijama da se suoči sa ozbiljnim rizikom od poplava.

Nova analiza upozorava da su plaže, pristaništa, lučka područja i turistička i transportna infrastruktura ugroženi, izvještava Evronjuz.

Međunarodni tim istraživača analizirao je dva najizloženija područja obale Činkve Tere, gdje se nalaze sela Monteroso i Vernaca. U istraživanju objavljenoj u naučnom časopisu Daljinska detekcija, proučavani su mogući scenariji poplava obale do 2150. godine, koristeći najnovije klimatske projekcije Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC).

Činkve Tere se suočava sa sve većim poplavama

Naučnici su otkrili da posmatrana područja "pokazuju nestacionaran trend porasta nivoa mora, potvrđujući sve veću ranjivost niskih priobalnih područja".

Proračuni su pokazali da bi do 2150. godine relativni porast nivoa mora mogao biti između 0,60 i 1,17 metara, prema riječima koordinatora studije Marka Anzideija, direktora istraživanja u italijanskom Nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju (INGV), i Alesandra Bosmana, višeg istraživača u Institutu za ekološku geologiju i geoinženjering (IGAG-CNR).

"Naš rad je istakao da su, u slučaju ekstremnih vremenskih prilika, najranjivija područja male plaže i niski dijelovi luke", rekli su italijanskim medijima.

Međutim, dodali su da bi u najpesimističnijem klimatskom scenariju najjači olujni udari mogli stvoriti talase veće od 13 metara, što predstavlja potencijalnu opasnost za željezničku prugu koja povezuje Činkve Tere.

Prilagođavanje porastu nivoa mora

S obzirom na ove zabrinjavajuće scenarije, studija takođe nudi prijedloge za prostorno planiranje i smanjenje rizika na obali. Istraživači naglašavaju da je polazna tačka ciljana adaptacija lokacije, koja uključuje "prilagođavanje visine pristaništa, poboljšanje sistema odvodnjavanja i zaštitu infrastrukture i usluga vezanih za turizam".

Nacionalni park Činkve Tere je već počeo sa izradom plana za prilagođavanje klimatskim promjenama. Jedna od ključnih mjera je održavanje i očuvanje suvih kamenih zidova, koji su neophodne strukture za hidrogeološku stabilnost, posebno u uslovima sve češćih i intenzivnijih vremenskih događaja, kao i za očuvanje istorijskog poljoprivrednog pejzaža.

"Održavanje naših litica i molova je složeno pitanje koje zahtijeva multidisciplinarni pristup, koji uključuje naučnu zajednicu, lokalne zainteresovane strane, zajednice i lokalne institucije", rekao je lokalnim medijima predsjednik Nacionalnog parka Činkve Tere, Lorenco Vivijani.