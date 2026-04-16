Ispod radara većine putnika: Ova "mala Venecija" je najljepše čuvana tajna italijanske obale (Foto)

Dok svi hrle u Veneciju, dragulj na vodi ostaje skriven. Šta nudi Komakio?

Dok se većina turista "sliva" ka prepunim ulicama Venecije, na samo sat vremena vožnje južnije, u regiji Emilija-Romanja u Italiji, tiho pulsira grad koji je uspio da sačuva svoju dušu. Komakio (Comacchio) nije samo replika poznatijeg susjeda. Riječ je o gradu na vodi koji živi u sopstvenom ritmu, okružen mističnim močvarama i bogatom istorijom.

Prvi susret sa Komakijom neizbježno vodi do veličanstvenog mosta Treponti. Ova neobična petostruka konstrukcija iz 17. vijeka služi kao kapija istorijskog centra koja spaja tri kanala u jedan vizuelni spektakl. Šetnja gradom podsjeća na putovanje kroz vrijeme - kameni mostovi, niske kuće u pastelnim bojama i tihi kanali oduzimaju dah, a sve ovo ne kvare nepregledne gužve.

Ono što Komakio izdvaja od bilo kog drugog italijanskog grada je njegova neraskidiva veza sa Deltom rijeke Po. Ovaj rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a pravi je raj za ljubitelje eko-turizma. Bilo da se odlučite za laganu vožnju biciklom kroz močvarne predjele ili posmatranje ružičastih flamingosa koji su ovde pronašli svoj dom, priroda Delte nudi mir koji je u modernom svijetu postao luksuz.

U Komakiju, hrana je dio identiteta. Vijekovima je život lokalnog stanovništva zavisio od ribolova, a posebno od jegulje, koja je danas vrhunski delikates. Tradicija pripreme, od pečenja na žaru do mariniranja u starim fabrikama koje su danas pretvorene u muzeje, prenosi se s koljena na koljeno.

Istorija ovog mjesta seže duboko u prošlost, još u doba kada je Komakio bio ključna tačka za trgovinu solju i strateško uporište oko kojeg su se borili moćna Venecija i Ferara. Tragovi te prošlosti vidljivi su u arhitekturi, starim skladištima i muzejima koji čuvaju predmete iz rimskog doba.

Za one koji ipak ne mogu bez mora, u neposrednoj blizini nalaze se Lidi di Komakio, prostrane pješčane plaže Jadrana. To čini ovaj grad idealnom bazom. Prepodne možete da istražujete arheološko blago, popodne da se opuštate uz talase, a veče da dočekate uz čašu lokalnog vina u nekom od restorana pored kanala.

Komakio je destinacija za one koji traže autentičnu Italiju, sporu, ukusnu i nevjerovatno fotogeničnu.

