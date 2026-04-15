Šta sve možete da uradite za jedan evro u najjeftinijoj zemlji na svijetu (Video)

Prema podacima stranice "The World of Statistics", Pakistan je proglašen najjeftinijom zemljom za život.
Pakistan je proglašen najjeftinijom zemljom za život. Kako bi provjerio da li je to zaista tačno, Džoš Larkin, popularni jutjuber sa kanala The Burnt Chip otputovao je u najveći grad ove države, glavnu morsku luku i finansijski centar - Karači.
U Karačiju je zamijenio jednu britansku funtu, oko 1,2 evra, za 400 pakistanskih rupija i pokušao da otkrije šta može da kupi za taj iznos u toku jednog dana. Svoja iskustva je snimio kamerom i video objavio na Jutjubu, gdje ga je do sada pogledalo skoro 4 miliona ljudi.
Na početku dana, Džoš Larkin se osvježio tradicionalnim pakistanskim napitkom doodthom, koji se pravi od mlijeka, šećera, leda i gaziranih pića na ulici, za samo 30 rupija.
Za ručak je jeo biryani, ljuto jelo napravljeno od pirinča, krompira i pilećeg mesa, a potom je popio Pepsi za samo 30 centi. Za večeru je uživao u morskim plodovima za koje je potrošio približno isti iznos.
U Karačiju je probao jahanje na kamili, vozio se tuk-tukom i gledao ples otrovnih zmija uz zvuke frula. Za autobusku kartu platio je svega tri centa.
Dok je šetao Karačijem, otkrio je da iznajmljivanje stana u tom gradu košta oko 50 britanskih funti ili 60 evra, što je najmanje pet do deset puta jeftinije nego u većini evropskih gradova.
