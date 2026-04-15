Šta sve možete da uradite za jedan evro u najjeftinijoj zemlji na svijetu (Video)

Prema podacima stranice "The World of Statistics", Pakistan je proglašen najjeftinijom zemljom za život.

Izvor: Homo Cosmicos/Shutterstock

Pakistan je proglašen najjeftinijom zemljom za život. Kako bi provjerio da li je to zaista tačno, Džoš Larkin, popularni jutjuber sa kanala The Burnt Chip otputovao je u najveći grad ove države, glavnu morsku luku i finansijski centar - Karači.

U Karačiju je zamijenio jednu britansku funtu, oko 1,2 evra, za 400 pakistanskih rupija i pokušao da otkrije šta može da kupi za taj iznos u toku jednog dana. Svoja iskustva je snimio kamerom i video objavio na Jutjubu, gdje ga je do sada pogledalo skoro 4 miliona ljudi.

Na početku dana, Džoš Larkin se osvježio tradicionalnim pakistanskim napitkom doodthom, koji se pravi od mlijeka, šećera, leda i gaziranih pića na ulici, za samo 30 rupija.

Za ručak je jeo biryani, ljuto jelo napravljeno od pirinča, krompira i pilećeg mesa, a potom je popio Pepsi za samo 30 centi. Za večeru je uživao u morskim plodovima za koje je potrošio približno isti iznos.

U Karačiju je probao jahanje na kamili, vozio se tuk-tukom i gledao ples otrovnih zmija uz zvuke frula. Za autobusku kartu platio je svega tri centa.

Dok je šetao Karačijem, otkrio je da iznajmljivanje stana u tom gradu košta oko 50 britanskih funti ili 60 evra, što je najmanje pet do deset puta jeftinije nego u većini evropskih gradova.

Šta je Džoš Larkin vidio, doživio i probao u Karačiju za nešto više od jednog evra u najjeftinijoj zemlji za život, pogledajte u njegovom videu:

Život u najjeftinijoj zemlji na svetu

