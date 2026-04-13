Ovo je zvanično najmanje posjećena zemlja na svijetu: Prvi dočekuju Novu godinu

Nedavno istraživanje Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija otkrilo je da je udaljena pacifička ostrvska država, Kiribati, zvanično najmanje posjećena zemlja na svijetu.

Sa tirkiznim morem, netaknutim zlatnim pješčanim plažama i nevjerovatnim morskim svijetom, Kiribati se ne razlikuje mnogo od popularnih tropskih destinacija u Pacifiku. Ipak, 2024. godine, ostrvsku zemlju posjetilo je samo 9.504 turista - rekordni broj, s obzirom na to da je 2022. godine dočekala oko 2.000 stranih posjetilaca.

Zajedno sa drugim udaljenim mjestima, Kiribati ima mnogo toga da ponudi. Mirno i tiho mjesto, dom je nevjerovatnoj kulturi i opisano je kao "potpuno druga planeta".

Zapravo, malobrojni turisti koji su posetili Kiribati, hvalili su izuzetnu ljubaznost i velikodušnost lokalnog stanovništva. Jedan turista je podijelio da su se prema njemu ponašali "kao prema porodici" tokom boravka. Pa, zašto tako malo ljudi posjećuje obale ove zemlje?

Sastavljen od 32 ostrva, od kojih je samo 20 naseljeno, Kiribati je jedinstveno mjesto, smješteno na takav način da je jedina zemlja na svijetu koja dodiruje sve četiri hemisfere. Izuzetno izolovan, glavni grad Tarava nalazi se oko 4.000 kilometara jugozapadno od Havaja.

Prema posljednjim izvještajima, stanovništvo Kiribatija iznosi oko 135.000 ljudi. Međutim, neka ostrva, poput Kiritimatija, imaju svega oko 7.000 stalnih stanovnika.

Kao što ste vjerovatno već pretpostavili, jedini način da posjetite zemlju je avionom. Postoje tri međunarodna aerodroma - na Taravi, Kiritimatiju i na ostrvu Kanton. Raspored letova je takođe veoma ograničen. Dakle, ako propustite povratni let, vjerovatno ćete u Kiribatiju ostati zaglavljeni još jednu nedjelju.

A ako vas ne plaši putovanje na udaljena mjesta, Kiribati bi mogao da bude savršena destinacija za vas.

Jedan od najimpresivnijih prizora u Kiribatiju je Zaštićeno područje Feniks ostrva (Phoenix Islands Protected Area - PIPA), morsko zaštićeno područje uvršteno na UNESCO listu svjetske baštine. Obuhvatajući 408.250 kvadratnih kilometara okeana, koralnih grebena i potopljenih planina, ovo područje je dom za 800 poznatih vrsta faune, uključujući 200 vrsta korala, 500 vrsta riba, 18 vrsta morskih sisara i 44 vrste ptica.

Kiribati je i izuzetno bogat kulturom, a posjetioci se podstiču da iskuse osam tradicionalnih plesova koje lokalno stanovništvo često izvodi tokom proslava i zajedničkih okupljanja. Druga značajna turistička odredišta uključuju muzej Te Umanibong u Južnoj Taravi i Dom skupštine, jedino zakonodavno tijelo Parlamenta Kiribatija.

Jedna od najzanimljivijih činjenica o Kiribatiju svakako je ta da svake godine, bez izuzetka, ova udaljena zemlja postaje prvo mjesto na svijetu koje ulazi u Novu godinu. To se dešava zato što se najistočnija ostrva zemlje nalaze neposredno zapadno od Međunarodne datumske linije, u najranijoj vremenskoj zoni, UTC+14. Ova "Linijska ostrva" tako postaju prva koja dožive ponoć.

Soren Almeida, popularni influenser, posjetio je ostrvo Kiritimati u Kiribatiju kako bi doživio Novu godinu i rekao da je imao osjećaj kao da se "vratio unazad nekoliko decenija".

"Osjećaj je kao da ste na potpuno drugoj planeti. Nema telefonskog signala, sve se plaća isključivo gotovinom, imigracija se i dalje obavlja na papiru", rekao je na TikTok-u.

On je ipak pojasnio da je zemlja prilično nerazvijena. Infrastruktura Kiribatija je veoma ograničena, sa malo radnih mjesta, a oko 22 odsto stanovništva živi u siromaštvu.

Međutim, Soren je naglasio da su ljudi "veoma prijateljski nastrojeni, radoznali i izuzetno gostoljubivi".

